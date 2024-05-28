ЭКСПЕРТ | Что такое флиппинг и можно ли для этого получить кредит в банке?

По словам Ребане, нынешняя ситуация на рынке недвижимости, безусловно, благоприятствует флиппингу. „Поскольку инвесторам все труднее выходить на рынок арендной недвижимости из-за высокой ставки Euribor и цен на недвижимость, любители недвижимости присматриваются к другим возможностям. Флиппинг – один из способов получения прибыли от покупки недвижимости, но это все еще довольно экстремальный и рискованный способ“, – говорит он.

Флиппинг подразумевает покупку как можно более дешевой недвижимости, ее ремонт для увеличения стоимости и последующую перепродажу с прибылью. Для финансирования этой деятельности флипперы полагаются в основном на различные кредиты и инвесторов, но Жилищный кредит здесь не подходят. „Жилищный кредит, в конце концов, предназначен для покупки жилья, а не для приобретения недвижимости с целью быстрой перепродажи или сдачи в аренду“, – объясняет Ребане.

Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic указал на Кредит-идею и Ремонтный кредит как на альтернативные варианты финансирования, оба из которых не требуют первоначального взноса. „Поскольку первый вариант требует, чтобы недвижимость находилась в достаточно хорошем состоянии, он больше подходит для покупки недвижимости, которая нуждается в меньшем обслуживании. Поскольку флипперы часто предпочитают недвижимость в плохом состоянии, которую можно дешево купить и отремонтировать, им следует рассмотреть возможность получения Ремонтного кредита“, – объясняет Ребане, добавляя, что последний вариант не требует внесения залога.

Флиппинг может показаться заманчивым способом заработать дополнительные деньги, но он связан с определенными рисками. Например, новички могут недооценить стоимость и время, затрачиваемое на ремонт – стоит помнить, что каждый час работы имеет свою цену. „Чтобы добиться успеха, вы должны быть готовы вложить много сил в ремонт самостоятельно, либо вам нужна опытная команда“, – объясняет Ребане.