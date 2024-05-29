29.05.2024, 13:27
Шестимесячный Euribor опустился еще больше(1)
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Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, на этой неделе продолжила снижаться, пишет rus.err.ee.
В понедельник она опустилась до 3,775%, а во вторник - до 3,749%. Ниже этого уровня последний раз Euribor был 7 июня 2023 года - 3,733%.
На пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.
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