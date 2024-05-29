Один из спальных районов Таллинна пополнится новым многоквартирным домом

На сегодняшний день в крупнейшем в Мустамяэ современном квартале уже построено 700 квартир. „Квартал Uus-Mustamäe на данный момент является самым масштабным девелоперским проектом Bonava в Эстонии: общая сумма инвестиций достигает около 80 миллионов евро. Первые квартиры здесь были сданы в 2020 году, а начинающийся этап – уже девятый по счету. Мы планируем продолжать развивать район и строить здесь новые дома в течение следующих 7 лет“, - рассказал о планах компании руководитель по развитию Bonava Маргус Клаос.

„Результаты продаж этого года и контакты с клиентами показали, что сохраняется спрос на более доступное и энергоэффективное жилье – свыше половины предлагаемых сейчас в Uus-Mustamäe квартир уже нашли владельцев. Мы с оптимизмом смотрим на ситуацию на рынке“, - объяснил причины запуска следующего этапа руководитель по продажам и маркетингу Bonava Лаури Лааноя.

„Почти 700 семей уже выбрали жилую среду Uus-Mustamäe своим домом. В своих отзывах жителя отмечают, что их дом расположен в непосредственной близости от главных дорог, соединяющих Мустамяэ с другими районами и различными поставщиками услуг, но в то же время район действительно тихий, зеленый и обладает собственным характером“, - добавил Лааноя.

Квартал Uus-Mustamäe, созданный на территории бывшего садоводства Кадака, дополняет архитектурный облик района – современные многоэтажные дома здесь находятся рядом со зданиями, построенными десятилетиями ранее. Архитектурное решение квартала создано специалистами архитектурного бюро КОКО arhitektid, которые при планировании жилых домов и их окружения исходили из цели создать удобную и безопасную жилую среду, застройка которой была бы рациональной, но при этом разнообразной. В результате получился полноценный жилой квартал с ярко выраженной индивидуальностью.