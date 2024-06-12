Когда жизнь превращается в ад. Примеры того, из-за чего между соседями в Эстонии возникают конфликты

Впервые жительница Тойла Ану* услышала у себя во дворе непрерывное жужжание весной 2021 года. Такие звуки во дворе соседа производили шесть отпугивателей кротов и других вредителей. Когда женщина попросила соседа переместить устройства подальше от границ участка, сосед отказался. Не согласился сосед и отпугивать грызунов другим способом.