Недвижимость
12.06.2024, 11:28

Когда жизнь превращается в ад. Примеры того, из-за чего между соседями в Эстонии возникают конфликты

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ФОТО: Hendrik David | Shutterstock

Жительнице Тойла уже три года приходится терпеть назойливые звуки, которые издает соседский отпугиватель грызунов. Из-за постоянного шума ей необходима психиатрическая помощь и лекарства, пишет Eesti Ekspress.

Впервые жительница Тойла Ану* услышала у себя во дворе непрерывное жужжание весной 2021 года. Такие звуки во дворе соседа производили шесть отпугивателей кротов и других вредителей. Когда женщина попросила соседа переместить устройства подальше от границ участка, сосед отказался. Не согласился сосед и отпугивать грызунов другим способом.

Ану обратилась к местному самоуправлению за помощью в борьбе с шумом. Заместитель волостного старейшины побывал на месте, но жужжания не услышал. В зимние месяцы было спокойно, но весной звук возобновился.

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