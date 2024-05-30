Эксперт по жилищным кредитам: насколько большим источником расходов считается ребенок и осуждает ли банк походы в казино?

„Прежде всего, наверное, следует отметить, что у каждого банка свои правила выдачи жилищных кредитов, но в целом они схожи и основаны на законе. На самом деле не существует конкретного аспекта, при наличии которого заявка на получение кредита должна автоматически получать отрицательный ответ – ходатайство рассматривается как единое целое. Некоторые недостатки претендента на получение кредита можно уравновесить теми или иными преимуществами“, - пояснила руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен.

„Вероятно, наиболее общая рекомендация для получения положительного решения по кредиту – показать банку, что у вас достаточно возможностей соблюдать бюджет и экономить деньги. По крайней мере, в размере платежа по кредиту. Если банк видит, что перед каждым днем ​​получения зарплаты на счету заканчиваются деньги, это заставляет сомневаться в том, что человек сможет вносить ежемесячный платеж по кредиту, если, например, увеличится ставка Euribor или произойдет еще что-то неожиданное“, - сказала Хакиайнен.

Сколько кредитов или рассрочек может быть у человека? По словам Хакиайнен, количество кредитов напрямую не играет никакой роли, покуда имеется достаточный доход для выполнения всех обязательств. В то же время в таком случае о претенденте на кредит может сложиться не лучшее впечатление, поскольку это показывает, что человек принял ряд финансовых решений, которые заставили его брать кредиты. „Общее правило заключается в том, что все кредиты, лизинги, рассрочки, гарантии и прочие обязательства не должны составлять более 40% дохода семьи. Сюда входят и выплаты по запланированному новому кредиту. При этом банк также учитывает ситуации, когда, например, может вырасти ставка Euribor“ - пояснила эксперт банка Citadele.