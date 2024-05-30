Эксперт по жилищным кредитам: насколько большим источником расходов считается ребенок и осуждает ли банк походы в казино?
Рынок жилищного кредитования в последнее время очень активен, но вокруг таких кредитов до сих пор ходит много мифов. Например, говорят, что родителю-одиночке или предпринимателю даже не имеет смысла ходатайствовать о кредите, что, прежде чем взять кредит, следует избегать казино, или рассуждают о том, насколько большим источником расходов банк считает детей. О некоторых из этих мифов рассказывает эксперт Citadele.
„Прежде всего, наверное, следует отметить, что у каждого банка свои правила выдачи жилищных кредитов, но в целом они схожи и основаны на законе. На самом деле не существует конкретного аспекта, при наличии которого заявка на получение кредита должна автоматически получать отрицательный ответ – ходатайство рассматривается как единое целое. Некоторые недостатки претендента на получение кредита можно уравновесить теми или иными преимуществами“, - пояснила руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен.
„Вероятно, наиболее общая рекомендация для получения положительного решения по кредиту – показать банку, что у вас достаточно возможностей соблюдать бюджет и экономить деньги. По крайней мере, в размере платежа по кредиту. Если банк видит, что перед каждым днем получения зарплаты на счету заканчиваются деньги, это заставляет сомневаться в том, что человек сможет вносить ежемесячный платеж по кредиту, если, например, увеличится ставка Euribor или произойдет еще что-то неожиданное“, - сказала Хакиайнен.
Сколько кредитов или рассрочек может быть у человека? По словам Хакиайнен, количество кредитов напрямую не играет никакой роли, покуда имеется достаточный доход для выполнения всех обязательств. В то же время в таком случае о претенденте на кредит может сложиться не лучшее впечатление, поскольку это показывает, что человек принял ряд финансовых решений, которые заставили его брать кредиты. „Общее правило заключается в том, что все кредиты, лизинги, рассрочки, гарантии и прочие обязательства не должны составлять более 40% дохода семьи. Сюда входят и выплаты по запланированному новому кредиту. При этом банк также учитывает ситуации, когда, например, может вырасти ставка Euribor“ - пояснила эксперт банка Citadele.
Можно ли ходить в казино и покупать лотерейные билеты? Да, можно, если это не демонстрирует потенциально проблемного поведения. Если, например, человек идет в казино на какое-то мероприятие или на день рождения и покупает там что-то, это не является чем-то негативным. В то же время, если посещения уже регулярны и суммы и постоянно растут, банк воспринимает это как признак опасности. Покупка лотерейных билетов совершенно нормальна, если она соответствует доходу человека. Но вот если значительная часть дохода уходит на казино или азартные игры, это сыграет роль при рассмотрении заявки на кредит.
Насколько большим источником расходов банк считает ребенка? Как известно, банк также учитывает количество иждивенцев в семье. Здесь применима простая математическая логика. Банк рассматривает каждого ребенка, как постоянное финансовое обязательство. Сумма варьируется и зависит от многих показателей, но в Citadele эта сумма на данный момент составляет 230 евро. Иными словами, если в семье трое детей, банк считает это ежемесячным обязательством в размере 690 евро. С другой стороны, в доход включаются детские пособия. В случае троих детей этот доход на данный момент составит 710 евро, что соответствует сумме детского пособия в следующем году. „Поскольку кредит является долгосрочным обязательством, нам приходится заранее учитывать меняющуюся ставку пособия“, - добавила Хакиайнен.
Предприниматели и самозанятые люди получить кредит не могут. Предприниматель ничем не отличается от обычного наемного работника – конечно, если он честно и разумно выплачивает себе постоянную зарплату. Если банк видит, что выплаты не являются регулярными или они созданы искусственно с целью получения кредита, отношение к претенденту на кредит будет более критичным. „Если вам приходится идти на какие-то трюки, чтобы показать доходы, это заставляет банк задаться вопросом, почему предприниматель не может платить себе нормальную зарплату“, - пояснила Хакиайнен.
Родителю-одиночке получить кредит практически невозможно. Хотя родителю-одиночке может быть сложнее справиться с высоким платежом по кредиту в ситуации, когда, например, снижается или исчезает доход, получение жилищного кредита для такого родителя не является невозможным. И здесь, по словам Хакиайнен, решение банка зависит в первую очередь от доходов и финансового поведения претендента на кредит: „Мы видим, разумно ли человек тратит деньги и, например, получается ли у него их откладывать, несмотря на сложные обстоятельства“.
Банк косо смотрит на отказ от пенсионный ступени. Совершенно точно нет. Человек собирал эти деньги сам и имеет право делать с ними что хочет.