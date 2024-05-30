ВИДЕО | Дачники превратили соседний участок в болото

Житель Палдиски Григорий привез „Зеркало“ на свой дачный участок, который достался ему от родителей. Все было хорошо, пока не появились соседи, купившие соседний участок, через который проходили дренажные канавы Григория. Соседи участок почистили и засыпали дренажные канавы.

Любой школьник знает, что если дренаж засыпать, вода будет стоять, подтапливая почву вокруг. Дренажи и делают для того, чтобы избежать подтоплений и ненужного скопления воды в почве. И теперь можно сказать, что была фазенда, а стало болото.

Проблема усугубляется еще и тем, что соседи с другой стороны решили поднять грунт, так что земля Григория скоро останется вообще в низине.

Григорий обращался со своей проблемой и к местным властям, и к соседям. И если власти не смогли предложить внятного решения, то соседи ответили четко — моя земля, ворочу, что захочу.

При этом затапливает не только участок Григория, но и другие дачи вокруг.

„Зеркало“ связалось с соседкой Григория Юлией, которая ответила, что Григорий предложил ей проложить дренажную трубу на ее участке, но без проекта, от чего Юля отказалась. По ее словам, если все делать по правилам, то есть, с проектом, то это будет стоить десятки тысяч евро, она за это платить не согласна.

Делать что-либо без проекта — это никуда не годится. Не в те времена живем. Похоже, без вмешательства местных властей тут не обойтись.

„Зеркало“ обратилось в волостную управу, где объяснили, что в советское время дачники сами выкапывали дренажные канавы, но сейчас их восстановить невозможно, так как все делась без проекта и какой-либо документации, то есть было самостроем. И восстановить эти дренажные канавы сейчас, увы, уже нельзя.

Проще говоря, единственное законное решение заключается в том, что все владельцы земли в этом районе должны собраться вместе и провести новый дренаж — с проектом и со всеми прочими необходимым атрибутами. Просто закопать в каком-то месте трубу или вывезти откуда-то немного грунта — такой вариант, увы, уже не поможет.