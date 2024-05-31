Насколько ожидаемое изменение Euribor уменьшит выплаты по кредитам?

Руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен отметила, что относительно слабая экономическая динамика и более низкая инфляция в последнее время дали Европейскому центральному банку (ЕЦБ) возможность публично рассказать о своем плане по снижению процентных ставок на 0,25 процентных пункта. Участники финансового рынка ожидают снижения процентных ставок еще до двух раз в течение оставшейся части года. „Если все эти сокращения произойдут, к концу года ставка по депозитам ЕЦБ, за которой следует Euribor, может достичь 3,25%“, - пояснила Хакиайнен.

Ожидания скорого снижения процентов уже отражены в ставках Euribor. Долгосрочные ставки Euribor в течение некоторого времени были ниже, чем более короткие ставки, а 6-месячный Euribor в настоящее время составляет 3,8%.

Как это повлияет на выплаты по жилищным кредитам?

По словам Хакиайнен, снижение процентной ставки в этом году на 0,75 процентных пункта, как прогнозируют участники финансового рынка, может уменьшить ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на 5–7% от суммы ежемесячного взноса – в зависимости от срока и периода обязательств. Например, в случае остатка кредита в размере 100 000 евро со сроком погашения в 15 лет это будет означать уменьшение платежа по кредиту в среднем на 40 евро в месяц. А в случае остатка кредита в размере 200 000 евро, срок погашения которого также составляет 15 лет, ежемесячный платеж уменьшился бы примерно на 80 евро. „Прогнозы финансовых экспертов, конечно, зависят как от экономической ситуации в еврозоне, так и от инфляции“, - отметила Хакиайнен.

Хакиайнен сказала, что стабилизация процентных ставок и первые осторожные шаги ЕЦБ по снижению ставок являются хорошей новостью для новых заемщиков, которые до сих пор откладывали покупку недвижимости из-за роста процентных выплат: „Понятно, что в такой ситуации приходится оценивать свои экономические возможности и доходы. Для многих людей стало сложно купить жилье, отвечающее их желаниям и потребностям“.

В долгосрочной перспективе последние индикаторы финансового рынка указывают на то, что в ближайшие два-три года ставка по депозитам в еврозоне и Euribor могут стабилизироваться на уровне около 2,5%. Возврата к нулевым ставкам сейчас ждать не стоит, поскольку это означало бы глубокий кризис в экономике еврозоны, признаков которого пока нет.