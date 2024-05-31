Советы маклера: как купить недвижимость, если нет денег на первый взнос?(2)
Мои родители, работая в советское время на заводе, копили на польскую мебель, затем – на секцию, затем – на „запорожец“. Не быстро, уходили годы, но им удавалось это сделать, откладывая ежемесячно со своей фиксированной зарплаты посильную сумму, пишет маклер Cветлана Арро для газеты „МК-Эстония“. Почему же сейчас так трудно или практически невозможно копить на первый взнос на недвижимость со своей постоянной зарплаты?
Все дело в инфляции и… в огромном количестве искушений. Раньше мое любимое мороженое стоило, как сейчас помню, 7 копеек. Столько оно стоило и вчера, и сегодня, и ещё несколько долгих лет подряд.
Сейчас же у нас инфляция составляет примерно 20% в год (на сегодняшний день, к счастью, эта цифра уменьшается). Это означает, что накопленная сумма за год становится меньше примерно на 20%. Это ощутимо. Поэтому копить надо быстро, откладывая больший процент от своей зарплаты.
Давайте разберем, как это возможно сделать. Ниже я приведу работающие способы. Но для начала надо „посмотреть хищнику в глаза“ и понять, о какой сумме идет речь.
Какая сумма необходима для первого взноса?
Банки финансируют до 70% стоимости недвижимости. Причем, не от рыночной стоимости, а от стоимости согласно оценочному акту, который они запрашивают у покупателя и который имеют право выдавать аккредитованные оценщики.
То есть если вы хотите взять кредит на покупку недвижимости под залог этой самой недвижимости, то у вас должно быть как минимум 30% самофинансирования. Это – довольно значительная сумма, учитывая, что медианная стоимость кв.м в Таллинне уже составляет 2770 евро, таким образом цены на 2–3-комнатные квартиры в среднем – уже 150 000 евро.
Однако, имея в своем арсенале запасную недвижимость, а также достойную зарплату, вы можете получить от банка все 100% на покупку жилья, ведь у вас есть возможность дать банку дополнительный залог.
Если же дополнительного залога нет, как и денег на самофинансирование, то это – тоже не безвыходный вариант. На первоначальный взнос накопить возможно. Правда, для этого будет необходимо на некоторое время выйти из зоны комфорта.
Если вы к этому готовы, то вот лайфхаки:
1. Откладывайте 10% своего дохода сразу ПОСЛЕ получения денег и еще ДО оплаты счетов, похода в магазин, возврата долга. Получил – отложил. Временной интервал в этом действии должен составлять не более 5 секунд, пока мозг не начал придумывать функциональное, „более полезное“ назначение этим деньгам.
2. Поменяй арендуемую квартиру на более дешёвую. За последние три месяца цены на арендные квартиры значительно снизились, и вы сейчас можете снять жилье уже гораздо дешевле. Посмотрите предложения на порталах недвижимости. Если вы туда давно не заглядывали, вас удивит обилие выбора и привлекательность цен.
3. Разделите расходы на аренду с друзьями или с родственниками, сняв одну квартиру на двоих.
4. Вернитесь в родительский дом на какое то время. При этом варианте вы ещё бонусом сможете экономить на продуктах, питаясь домашней едой.
5. Пересмотрите все свои оплаты по счетам. У вас заключен самый выгодный договор на эту услугу? Вам действительно нужен безлимитный интернет? Как часто вы смотрите телевидение или нетфликс?
6. Откажитесь от алкоголя.
7. Попробуйте путешествовать по Эстонии, открывая для себя новые маршруты. Это могут быть как пешие, так и велосипедные тропы. Инстаграммные фото в этих местах получаются более интересными и вирусными, чем фотографии из Турции. Бонусом вас приятно удивит существенная экономия денег.
8. Разберите свой шкаф и выставьте на продажу одежду, которую вы не надевали более года. Сломанные девайсы, немодные золотые украшения и даже коллекцию открыток, марок или значков можно тоже продать. Иногда за очень неплохие деньги.
9. Продайте машины. Во-первых, это – временно, а во-вторых, польза от продажи машин будет не только в единовременной денежной прибыли, а в значительном сокращении расходов на бензин, страховку, тех.осмотр, ремонт, парковку, мойку и.д. Уйдет существенная статья расходов. Вместо этого вы получите огромную пользу от пеших прогулок. Машину без труда вам заменят бесплатные автобусы. Если же скорость передвижения по городу и мобильность для вас очень важны, то рассмотрите такие варианты, как Citybee или Bolt – поездки в них выходят намного дешевле.
10. Превратите свое хобби в доход. Любите рисовать картины – рисуйте и продавайте их. Любите вязать – вяжите на продажу. Любите бывать на даче – вырастите рассаду томатов не только для себя, но и на продажу. Любите рыбалку – не отпускайте рыбу обратно в реку, а привезите знакомым на уху за вознаграждение.
11. Просите повышения зарплаты. Говорят, что самый лучший день для этого – среда. Мой личный опыт ещё показывает, что если начальник – мужчина, то лучших результатов можно добиться в среду после обеда. К разговору с начальством обязательно подготовьтесь и запаситесь списком аргументов, почему именно вам необходимо повысить з/п.
12. Повышайте свои профессиональные навыки с целью получения более высокооплачеваемой работы. Сейчас в интернете в бесплатном доступе можно найти информацию любой сложности.
13. Изучите возможности получения дотаций от государства или от работодателя.
14. Инвестируйте, но делайте это с умом. Т.е. до начала инвестиции изучите азы. Сейчас даже банки бесплатно обучают основам инвестирования.
15. Любите проводить время в интернете – монетизируйте это. Создавайте и продвигайте свой контент, зарабатывайте не только на своем товаре или услуге, но и на рекламе.
16. Используйте возможность сезонной подработки. Сейчас за несколько дней на продаже клубники можно заработать, как за целый месяц работы в офисе.
17. Разозлитесь. Кто-то там может – значит, и я смогу.
Даже если кажется, что на накопление первого взноса таким образом могут уйти долгие годы, не сомневайтесь в правильности своих действий. Когда нет другого выхода, именно эти простые действия обязательно приведут к появлению возможностей для получения дополнительного дохода. Это – неизбежно, так как мозг начнет работать по-другому, и то, что кажется нереальным, станет понятно и легко.
Когда мозг начинает мыслить по-новому, это может привести к открытию новых рыночных ниш, развитию инновационных продуктов и услуг, а также к развитию новых подходов к решению проблем. В результате могут появиться новые возможности заработка, основанные на вашей способности видеть и использовать возможности, которые другие могут упустить. Это может включать в себя создание нового бизнеса, разработку доселе неизвестных продуктов или услуг, а также обнаружение новых способов монетизации вашего таланта или навыков.
Все – в ваших руках, т. е. в головах. А для этого… Вы помните?! Надо просто выйти из зоны комфорта.
Повышать цену аренды жилья становится все труднее
Руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер отмечает, что два-три года назад жизнь арендодателя была намного проще, поскольку новый арендатор для квартиры находился очень быстро, и, как правило, на одну квартиру претендовали сразу несколько потенциальных арендаторов.
„Это был своего рода стандарт, к прежней цене добавляли 50 евро, и собственник, и арендатор оставались довольны сделкой“, – поясняет он.
Однако за последний год ситуация существенно изменилась: „Высокие процентные ставки создали ситуацию, когда многие собственники счастливы, если получаемая ими арендная плата покрывает расходы на платежи по кредиту. Ведь инвестор хорошо понимает, что каждый месяц, когда квартира простаивает пустой, приносит ему убытки. Конечно, для арендаторов это хорошо, потому что у них больше выбор, а также больше возможностей для торга“.
По его словам, недостатка в клиентах сегодня нет, однако если за неделю-другую новый арендатор на горизонте не появится, очевидно, что цену придётся немножечко снизить. А достойные квартиры по-прежнему не задерживаются у инвесторов надолго.