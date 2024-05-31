Советы маклера: как купить недвижимость, если нет денег на первый взнос?

Все дело в инфляции и… в огромном количестве искушений. Раньше мое любимое мороженое стоило, как сейчас помню, 7 копеек. Столько оно стоило и вчера, и сегодня, и ещё несколько долгих лет подряд.

Сейчас же у нас инфляция составляет примерно 20% в год (на сегодняшний день, к счастью, эта цифра уменьшается). Это означает, что накопленная сумма за год становится меньше примерно на 20%. Это ощутимо. Поэтому копить надо быстро, откладывая больший процент от своей зарплаты.

Давайте разберем, как это возможно сделать. Ниже я приведу работающие способы. Но для начала надо „посмотреть хищнику в глаза“ и понять, о какой сумме идет речь.

Какая сумма необходима для первого взноса?

Банки финансируют до 70% стоимости недвижимости. Причем, не от рыночной стоимости, а от стоимости согласно оценочному акту, который они запрашивают у покупателя и который имеют право выдавать аккредитованные оценщики.

То есть если вы хотите взять кредит на покупку недвижимости под залог этой самой недвижимости, то у вас должно быть как минимум 30% самофинансирования. Это – довольно значительная сумма, учитывая, что медианная стоимость кв.м в Таллинне уже составляет 2770 евро, таким образом цены на 2–3-комнатные квартиры в среднем – уже 150 000 евро.

Однако, имея в своем арсенале запасную недвижимость, а также достойную зарплату, вы можете получить от банка все 100% на покупку жилья, ведь у вас есть возможность дать банку дополнительный залог.

Если же дополнительного залога нет, как и денег на самофинансирование, то это – тоже не безвыходный вариант. На первоначальный взнос накопить возможно. Правда, для этого будет необходимо на некоторое время выйти из зоны комфорта.

Если вы к этому готовы, то вот лайфхаки:

1. Откладывайте 10% своего дохода сразу ПОСЛЕ получения денег и еще ДО оплаты счетов, похода в магазин, возврата долга. Получил – отложил. Временной интервал в этом действии должен составлять не более 5 секунд, пока мозг не начал придумывать функциональное, „более полезное“ назначение этим деньгам.