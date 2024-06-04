ФОТО | На месте легендарного паба в центре Таллинна появится „умный“ дом. Цены на квартиры зашкаливают

„Паб Seiklusjutte Maalt ja Merelt можно назвать оазисом посреди пустыни. Проезжая по Тартускому шоссе от Stockmann в сторону аэропорта, у дороги можно заметить фасад с развевающимися флагами, который неожиданно перенесет вас в уютный и удивительный мир приключенческих сказок, где вы сможете хорошо отдохнуть от окружающей вас городской жизни“. Именно так описан на одном сайте некогда известный, но к настоящему момента снесенный паб.

На территории по Тарту мнт, 44 во втором квартале 2024 года начнется строительство гламурого коммерческого и жилого здания. Готов дом будет в конце 2025 года.

Особенным зданием станет благодаря решению „умный дом“. Мобильное приложение будет позволять управлять квартирой даже находясь вдали от дома: регулировать отопление, систему охлаждения, вентиляцию и освещение, а также отвечать на видеозвонки и управлять доступом в места общего пользования. С помощью „умного дома“ жильцы также смогут получать обзор показаний потребления воды и электричества в квартире.

Цены на квартиры, с учетом расположения в центре города, ожидаемо кусаются. Например, двухкомнатная квартира площадью 49 квадратных метров стоит 298 900 евро. Стоимость некоторых квартир превышает миллион евро. Так, четырехкомнатная квартира площадью 113 квадратных метров будет стоить 1 031 000 евро.

Всего в доме 34 квартиры. Четверть из них уже забронирована.