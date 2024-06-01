Экономист подтверждает: жилищные кредиты подешевеют с наступающей недели

Экономические показатели стран еврозоны на этой неделе вызвали беспокойство у владельцев недвижимости, заставив думать, что долгожданное снижение процентных ставок по кредитам откладывается все дальше и дальше. Экономист Хенна Микконен, однако, утверждает, что причин для паники нет, и процентные ставки будут снижены, как и планировалось, в следующий четверг, пишет dv.ee.