Экономист подтверждает: жилищные кредиты подешевеют с наступающей недели
Экономические показатели стран еврозоны на этой неделе вызвали беспокойство у владельцев недвижимости, заставив думать, что долгожданное снижение процентных ставок по кредитам откладывается все дальше и дальше. Экономист Хенна Микконен, однако, утверждает, что причин для паники нет, и процентные ставки будут снижены, как и планировалось, в следующий четверг, пишет dv.ee.
Согласно статистике, опубликованной в пятницу, базовая инфляция в еврозоне составила в мае 2,9%, что превзошло ожидания экспертов на 0,2 процентных пункта. Годовая инфляция также выросла на 0,2 процентных пункта до 2,6 процента, также превысив прогнозы.
По данным Евростата, самая высокая инфляция в мае была в Латвии и Словакии, где цены выросли на 12,3% по сравнению с предыдущим годом. Следующей оказалась Эстония с 11,2 процентными пунктами. В месячном сравнении, то есть в апреле и мае, инфляция в Эстонии осталась неизменной.
„Я бы пока не паниковала, хотя статистика определенно разочаровывает. Мы здесь играем с десятыми доли прооцентов, но общий курс, вероятно, по-прежнему в сторону снижения процентных ставок“, — заявила Микконен финскому изданию Kauppalehti.