Мода на террасы меняется: жители Эстонии настилают полы, которые выглядят по-новому

„Из материалов, прошедших термическую обработку, наибольшим спросом пользуются прежде всего термососна и термоясень. Последний очень эффектно смотрится, а по степени твёрдости сравним с древесиной тропических пород деревьев и может прослужить на террасе четверть века. Если у термососны светло-золотистый оттенок, то термоясень тёмно-коричневый, также он не имеет сучков“, — добавила Михкельсон.

„Второе место по доступности цен и объёмам продаж занимает термодревесина, то есть древесина, прошедшая температурную обработку и обработку паром без использования химикатов. Суть обработки в том, что древесину помещают в специальную печь, а в результате получают ровную и гладкую доску коричневого оттенка, которая в дальнейшем практически не будет „играть“. Цена более дешевой пропитанной древесины – около 2 евро за метр, а термообработанный материал стоит уже в 2–3 раза дороже. Если срок службы обычной пропитанной древесины составляет около десяти и более лет, то термически обработанный материал, без сомнения, прослужит в два раза дольше“, — сказала Михкельсон.

Что касается цвета, Мари-Лийс Михкельсон отметила также, что раньше наиболее покупаемыми были материалы для террас, пропитанные зеленоватым пигментом, но сейчас явно более популярен коричневый цвет, который смотрится более натурально.

По словам Мари-Лийс Михкельсон, сейчас люди по-прежнему покупают больше всего наиболее доступные по цене классические террасные доски с глубокой пропиткой, обработка которых делает их в десять раз более прочными, чем обычная древесина . „Использовать для строительства террас необработанную древесину не рекомендуется, потому что в эстонском климате она простоит всего несколько лет. Наиболее распространенными материалами для террас являются сосна и ель, которые имеют схожий внешний вид. Из этих двух я бы рекомендовала предпочесть первый вариант – структура сосновой древесины такова, что она лучше впитывает пропитку и, следовательно, в дальнейшем будет более прочна“, – сказала Михкельсон.

„Термоясень связан еще с одной из новых тенденций — если древесину не обрабатывать маслом в течение двух-трех лет после установки, она станет красивого, равномерно серого цвета. Поскольку термообработанный ясень очень прочный и практически не требует ухода, даже если не был подвергнут последующей обработки, люди могут сами решать, сохранить ли поверхность коричневой, обработав ее маслом, или позволить ей стать серой, что сейчас считается модным стилем“, — добавила Михкельсон.

„Что касается древесины более экзотических пород, сибирскую лиственницу из России больше не завозят, а ее место заняла лиственница европейская. Лиственница — это твердая древесина, содержащая столько смолы, что ее практически не нужно защищать от непогоды, благодаря чему она практически не требует ухода. Из-за обилия смолы, первые несколько лет смазывать лиственницу маслом нет смысла, и, как и в случае с термоясенем, потом можно выбирать, дать ли древесине стать с течением времени равномерно серой или снова тонировать в коричневый цвет“, – сказала Михкельсон.

„Из всех материалов меньше всего требует ухода набирающий популярность композитный материал, в который для придания древесине дополнительной прочности добавлены искусственные волокна. Композит особенно рекомендуется использовать в очень влажных местах – например, вокруг бассейна или при строительстве лодочного причала. За композитным материалом также можно ухаживать с помощью специального чистящего концентрата, чтобы освежить его, но, по сути, для ухода достаточно просто регулярно его мыть“, — добавила Михкельсон.

Гладкая террасная доска вовсе не становится очень скользкой

По словам Мари-Лийс Михкельсон, руководителя тартуского отдела Puumarket, на протяжении многих лет люди покупали террасную доску в основном с рифленой поверхностью. „Однако внутри канавок скапливается грязь, листья деревьев и песок, которые оттуда трудно извлечь и которые, впитывая влагу, фактически начинают портить древесину. Террасы с гладкой поверхностью стали более модными главным образом из-за более простого ухода. Вопреки опасениям, они не такие уж скользкие, к тому же люди обычно не проводят много времени на террасе во время дождя“, — сказала Михкельсон.