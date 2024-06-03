ЭКСПЕРТ | Покупатели недвижимости отдают предпочтение домам с солнечными батареями
Покупатели недвижимости все чаще отдают предпочтение домам с установленными на крышах солнечными батареями, хотя продавать вырабатываемую таким образом электроэнергию уже не выгодно. В то же время, если цель заключается в том, чтобы потреблять большую часть производимой электроэнергии, в строительство солнечной крыши стоит инвестировать, считают исполнительный директор портала недвижимости Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ и исполнительный директор производящей солнечные крыши Solarstone OÜ Ромет Роосалу.
„Покуда цена на электроэнергию ставила все новые рекорды, на порталах недвижимости неизменно росли объемы поиска частных и многоквартирных домов, оборудованных солнечными батареями. Аналогичным образом, когда правительство объявило о плане автоналога, резко увеличилось количество поисков недвижимости с зарядкой для электромобилей“, - сказал исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ. По его словам, статистика портала Kinnisvara24 показывает, что число поисковых запросов по объявлениям о недвижимости как с солнечными батареями, так и с пунктами зарядки электромобилей за последний год выросло в несколько раз. Он отметил, в будущем спрос на них вырастет еще больше, если учесть, что при наличии солнечных панелей можно бесплатно заряжать электромобиль дома.
„Среди подобных предложений дом с солнечными батареями на крыше имеет явное конкурентное преимущество. В то же время покупатели определенно хотят знать, какие постоянные затраты связаны с солнечными панелями и каков срок их окупаемости“, - пояснил Уйбомяэ. На портале Kinnisvara24 на данный момент предлагают 793 квартиры и частных дома, в объявлении которых указано наличие солнечных батарей. Они уже стали стандартом для новых зданий класса энергоэффективности А.
Вместе с тем, солнечные панели больше не приносят домовладельцам доход, как это было несколько лет назад, поскольку резко увеличилось количество мелких и крупных солнечных парков. Этому также способствовали пособия KredEx на их установку. По данным Elektrilevi, за последние пять лет объем солнечных парков увеличился в четыре раза, а их общая мощность сегодня выросла до более чем 800 МВт. Поэтому летом в Эстонии солнечные панели уже производят столько электроэнергии, что в солнечную погоду цена отрицательная, и с учетом сетевой платы производителям при продаже электроэнергии приходится даже доплачивать.
„Цена электроэнергии сильно колеблется, поскольку на рынок вышло большое количество промышленных солнечных парков. В результате в оптимальное для производства солнечной электроэнергии время продавать ее в сеть уже не так выгодно. Однако если целью является производство электроэнергии в основном для бытовых нужд, то установка солнечной крыши или обычных панелей с точки зрения инвестиций полностью оправдана“, - сказал исполнительный директор Solarstone OÜ Ромет Роосалу. По его словам, их клиенты устанавливают солнечные крыши в основном для собственных нужд.
Для эффективного потребления солнечной электроэнергии в систему следует добавить накопитель энергии и пользоваться изменениями биржевых цен. „Когда биржевая цена на рынке высокая, хранящееся в аккумуляторах электричество можно использовать для собственных нужд или даже продавать в сеть“, - добавил Роосалу.
По его словам, китайцы наводнили рынок солнечных панелей своей продукцией, из-за чего цены за последние несколько лет упали в 2–3 раза. Это также привело к снижению цен на солнечные крыши, интегрированные в здания. „Поскольку уровень потребления электричества продолжает расти, а установка солнечных панелей и крыш становится все более доступной, и устройства хранения энергии – дешевле, производство солнечной электроэнергии для нужд дома или предприятия по-прежнему имеет большие перспективы“, - отметил Роосалу. Например, при использовании солнечной крыши Solarstoneинвестиции окупаются за 3–5 лет.