ЭКСПЕРТ | Покупатели недвижимости отдают предпочтение домам с солнечными батареями

„Покуда цена на электроэнергию ставила все новые рекорды, на порталах недвижимости неизменно росли объемы поиска частных и многоквартирных домов, оборудованных солнечными батареями. Аналогичным образом, когда правительство объявило о плане автоналога, резко увеличилось количество поисков недвижимости с зарядкой для электромобилей“, - сказал исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ. По его словам, статистика портала Kinnisvara24 показывает, что число поисковых запросов по объявлениям о недвижимости как с солнечными батареями, так и с пунктами зарядки электромобилей за последний год выросло в несколько раз. Он отметил, в будущем спрос на них вырастет еще больше, если учесть, что при наличии солнечных панелей можно бесплатно заряжать электромобиль дома.

„Среди подобных предложений дом с солнечными батареями на крыше имеет явное конкурентное преимущество. В то же время покупатели определенно хотят знать, какие постоянные затраты связаны с солнечными панелями и каков срок их окупаемости“, - пояснил Уйбомяэ. На портале Kinnisvara24 на данный момент предлагают 793 квартиры и частных дома, в объявлении которых указано наличие солнечных батарей. Они уже стали стандартом для новых зданий класса энергоэффективности А.

Вместе с тем, солнечные панели больше не приносят домовладельцам доход, как это было несколько лет назад, поскольку резко увеличилось количество мелких и крупных солнечных парков. Этому также способствовали пособия KredEx на их установку. По данным Elektrilevi, за последние пять лет объем солнечных парков увеличился в четыре раза, а их общая мощность сегодня выросла до более чем 800 МВт. Поэтому летом в Эстонии солнечные панели уже производят столько электроэнергии, что в солнечную погоду цена отрицательная, и с учетом сетевой платы производителям при продаже электроэнергии приходится даже доплачивать.