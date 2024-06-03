ГАЛЕРЕЯ | Строящийся в Таллинне падел-центр будет готов к концу этого года
Благодаря быстрым строительным работам, новый падел-центр в Пыхья-Таллинне, проектом которого занимается Arco Vara, будет готов в последнем квартале этого года, а в эту пятницу на стройплощадке спорткомплекса состоялась как закладка краеугольного камня, так и праздник стропил, отметивший достижение окончательной высоты здания.
Глава Arco Vara Мико Нийнемяэ заявил на торжественной церемонии, что соглашение, подписанное между застройщиком и городом о развитии этой территории, датируется 1999 годом, и сегодня проект достиг важной вехи, поскольку строительство, начатое в феврале, будет завершено, как и планировалось, поздней осенью. „Таллиннский Департамент городского имущества продемонстрировал отличное сотрудничество, благодаря которому стало возможным возведение социально ориентированного здания. Мы реализуем этот проект для местных жителей и любителей спорта, чтобы предоставить жителям Пыхья-Таллинна наилучшие возможности для занятия спортом“, - сказал на мероприятии руководитель предприятия по развитию недвижимости.
Вице-мэр Таллинна Каарел Оя заявил, что возможностей заниматься спортом много не бывает. „Такие смелые планы и инвестиции частного сектора встречаются не очень часто. Хотя город Таллинн вложил свою долю инвестиций в сферу спорта и будет продолжать это делать, это не означает, что сейчас нам следует делать меньше, напротив – вместе мы можем сделать больше“, - прокомментировал заместитель мэра.
Здание строит предприятие Arco Tarc – дочерняя компания застройщика Arco Vara. В одноэтажном здании площадью около 2000 квадратных метров разместится полностью автоматический падел-центр с шестью крытыми кортами, оперировать которым будет компания Padelstar и в стенах которого будут созданы универсальные возможности как для любительских, так и для соревновательных видов спорта.
Генри Кивиорг – член правления предприятия Padelstar, которое будет оперировать новым центром – выразил удовлетворение по поводу сотрудничества застройщика и города, в результате чего реализуется проект падел-центра и добавил, что хорошая инфраструктура для игры в падел также обеспечивает развитие игроков, повышение профессионального уровня тренеров и рост количества любителей этого спорта. „Отрадно видеть, что в последние годы все больше и больше людей заражаются этим спортом, и, в результате, в этой спортивной дисциплине растет как количество серьезных игроков, так и любителей“, - отметил он.