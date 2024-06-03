ГАЛЕРЕЯ | Строящийся в Таллинне падел-центр будет готов к концу этого года

Глава Arco Vara Мико Нийнемяэ заявил на торжественной церемонии, что соглашение, подписанное между застройщиком и городом о развитии этой территории, датируется 1999 годом, и сегодня проект достиг важной вехи, поскольку строительство, начатое в феврале, будет завершено, как и планировалось, поздней осенью. „Таллиннский Департамент городского имущества продемонстрировал отличное сотрудничество, благодаря которому стало возможным возведение социально ориентированного здания. Мы реализуем этот проект для местных жителей и любителей спорта, чтобы предоставить жителям Пыхья-Таллинна наилучшие возможности для занятия спортом“, - сказал на мероприятии руководитель предприятия по развитию недвижимости.

Вице-мэр Таллинна Каарел Оя заявил, что возможностей заниматься спортом много не бывает. „Такие смелые планы и инвестиции частного сектора встречаются не очень часто. Хотя город Таллинн вложил свою долю инвестиций в сферу спорта и будет продолжать это делать, это не означает, что сейчас нам следует делать меньше, напротив – вместе мы можем сделать больше“, - прокомментировал заместитель мэра.

Здание строит предприятие Arco Tarc – дочерняя компания застройщика Arco Vara. В одноэтажном здании площадью около 2000 квадратных метров разместится полностью автоматический падел-центр с шестью крытыми кортами, оперировать которым будет компания Padelstar и в стенах которого будут созданы универсальные возможности как для любительских, так и для соревновательных видов спорта.