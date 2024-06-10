ОБЪЯСНЯЕМ | Что такое энергетическая маркировка дома и зачем она нужна?

Энергетическая маркировка — это документ, который дает обзор энергопотребления и эффективности здания. На основании нее можно получить представление о том, сколько энергии ежегодно расходуется на отопление, электроэнергию, нагрев воды и вентиляцию из расчета на один квадратный метр отапливаемой площади.

Чтобы лучше понять энергоэффективность здания, используются семь классов: от A до G. Чем выше энергетический класс вашего дома (например, А или В), тем ниже расходы на электроэнергию и воздействие на окружающую среду.

Когда и как ходатайствовать о получении энергетической маркировки?

Обычно наличие энергетической маркировки необходимо в следующих случаях:

• если вы хотите отреновировать здание с целью экономии на хозяйственных расходах, но не знаете, с чего начать;

• если вы хотите продать или сдать жилье в аренду;

• если этого желает покупатель или арендатор;

• если вы планируете ходатайствовать о получении пособия на реновацию дома, например, пособия Kredex на реконструкцию для установки солнечных батарей и накопителей энергии.

Если энергетический класс здания известен, как его улучшить?

При расчете энергетической маркировки учитывается несколько различных факторов, в том числе общее энергопотребление здания, тепловые потери, системы вентиляции и используемые энергетические решения, например, солнечные панели. Прежде чем предпринимать действия, разумно сначала оценить, какие инвестиции дадут наиболее эффективный результат.

Энергетический класс дома можно улучшить, среди прочего, утеплив здание, установив более энергоэффективные окна и двери, заменив старое электрооборудование и освещение или используя умные и экономичные энергетические продукты.