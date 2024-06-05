Банк: жители Эстонии при покупке недвижимости за рубежом чаще всего ориентируются на две страны

„В рейтинге стран, где жители Эстонии покупают недвижимость, преобладают Испания и Финляндия, в то время как в других зарубежных странах наши люди покупают жилье реже“, – говорит Ребане.

Он отметил, что Испания набирает среди жителей Эстонии популярность прежде всего благодаря хорошему соотношению цены и качества и южному климату. Цены на жилье там пока довольно низкие и не полностью оправились от серьезных изменений на рынке недвижимости во время мирового финансового кризиса и кризиса в еврозоне. Ребане отметил, что цены на жилье в Финляндии также не растут особенно быстро, находясь почти на том же уровне, что и 10 лет назад.

Хотя в прессе может сложиться впечатление, что жители Эстонии массово переезжают за границу, Ребане говорит, что это миф. „Интерес растет, люди узнают, как работает финансирование, но все еще редко покупают недвижимость“, – говорит он.

Существует недостаточная осведомленность о том, что банки, работающие в Эстонии, финансируют также зарубежную недвижимость. Ребане отметил, что условия в этом случае несколько отличаются от условий при получении кредита на покупку жилья в Эстонии. В примере с Luminor недвижимость за рубежом финансируется в размере до 70% ее стоимости. Самофинансирование должно составлять не менее 30%.

„В Эстонии покупатель обязательно должен иметь дополнительный залог, которым обычно является уже имеющаяся недвижимость. На практике именно это условие ограничивает многих желающих, так как сумма кредита может составлять до 70% от стоимости залога. Поэтому многое зависит от стоимости приобретаемой недвижимости, и покупатель должен обязательно это учитывать“, – поясняет руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане.