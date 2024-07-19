ОБЗОР | Выгодно ли устанавливать солнечные батареи дома?

Хотя климат в Эстонии не очень теплый и больше солнечного света бывает только в весенние и летние месяцы, домашнее производство солнечной энергии все равно имеет смысл, говорит научный сотрудник Таллиннского технического университета Таави Раадик, занимающийся исследованием материалов для солнечной энергии. На организованном SEB семинаре он поделился разъяснениями о том, что следует учитывать при установке домашней солнечной батареи.