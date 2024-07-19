Ремонт и стройка
19.07.2024, 09:24

ОБЗОР | Выгодно ли устанавливать солнечные батареи дома?

 
ФОТО: Shutterstock

Ввиду роста цен на энергоносители и „зеленой революции“ люди ищут решения по снижению расходов на электроэнергию. Один из вариантов — производство солнечной энергии дома.

Хотя климат в Эстонии не очень теплый и больше солнечного света бывает только в весенние и летние месяцы, домашнее производство солнечной энергии все равно имеет смысл, говорит научный сотрудник Таллиннского технического университета Таави Раадик, занимающийся исследованием материалов для солнечной энергии. На организованном SEB семинаре он поделился разъяснениями о том, что следует учитывать при установке домашней солнечной батареи.

Солнечная батарея — это устройство, преобразующее солнечную энергию в электрическую. Солнечные элементы вместе образуют солнечную батарею. Ее можно сравнить с обычной батареей. Когда она на солнце, она полная, а если на улице темно, то пустая.

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