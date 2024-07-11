„После переезда в Сауэ я стала спать лучше и похудела“. Почему жители Эстонии больше не хотят жить в столице?

„Когда мне приходится ехать в Таллинн, я первым делом думаю о том, что хотела бы вернуться домой“. В так называемом „золотом кольце“ вокруг столицы живет почти на 50% больше людей, чем девять лет назад. По сравнению с самой столицей - пятикратный рост населения. Почему все больше людей хотят жить на окраинах города, а не в нем самом, разбирался Eesti Ekspress.