Строящийся в Таллинне уникальный жилой комплекс в форме подковы достиг максимальной высоты

По данным отслеживающего продажи новостроек приложения Citify, больше всего новых квартир в Хааберсти в этом году продала компания Bonava. „Хааберсти сегодня является самым быстроразвивающимся районом на рынке недвижимости Таллинна, и нам удалось сохранить здесь роль лидера рынка благодаря двум проектам энергетического класса А. На первом этапе строительства Pikaliiva Kaarmaja к моменту праздника стропил половина квартир была продана, а еще несколько забронировано“, - рассказал руководитель по продажам и маркетингу Bonava Лаури Лааноя.

Несмотря на то, что традиционного весеннего всплеска активности на рынке недвижимости не произошло, покупательский интерес и спрос на новые дома остаются стабильными второй квартал подряд. „Иногда заключение сделки занимает больше времени, поскольку препятствием является продажа старого жилья. Мы помогаем клиентам и в этом вопросе, предлагая поддержку, чтобы семьи могли воплотить в реальность свои мечты о смене квартиры“, - пояснил Лааноя.

Pikaliiva Kaarmaja архитектурно отличается от расположенных неподалеку домов башенного типа. Четыре здания образуют полуарку, сердцем которой является тихая дворовая территория. „При проектировании особое внимание уделялось удобству жильцов. Большая часть парковочных мест расположена на подземной парковке, что увеличивает пространство придомовой территории. Квартиры на первом этаже имеют выходящие в уютный двор террасы, для обеспечения приватности отделенные от остальной части двора небольшими изгородями“, - описала преимущества проекта руководитель по развитию Bonava Кятлин Виллманн. Дорожки вокруг здания тщательно продуманы, чтобы жильцы могли наслаждаться прогулками по окружающим лесным тропам, а также до пляжа озера Харку, который находится всего в пяти минутах ходьбы.

В 4-этажных жилых домах Pikaliiva Kaarmaja предлагаются 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры площадью 24–84 м². В каждой квартире есть балкон или терраса, на крыше домов установлены солнечные панели, а также используются эффективные вентиляционные агрегаты, в результате чего зданию присвоен энергетический класс А.