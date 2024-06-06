Производитель деревянных домов: „Мы между молотом и наковальней“
Эстонский производитель деревянных MHM-домов называет свою продукцию самой экологичной. Но это не спасло его от падения продаж на основном рынке сбыта, в Швеции. Дело не только в высокой ставке по кредитам и рецессии, но и в геополитической напряженности: „Там никто не хочет ничего покупать, только копать окопы и делать снаряды“, пишет dv.ee.
„Все говорят, что минеральная вата — это экологично. Но я как инженер с этим не согласен“, – говорит предприниматель Константин Вейсов. Его претензии к этому стройматериалу, изготовляемому из горных пород или стекла, – большой карбоновый след, а также потенциальная опасность для здоровья человека. Минеральную вату относят к потенциально опасным веществам, но ее канцерогенность пока доказана только для животных.
Поэтому Константин решил строить дома из дерева и с натуральным утеплителем. Но надо было сделать так, чтобы дом хорошо держал тепло, то есть был энергоэффективен в северных странах, в частности Швеции, где работает компания Константина. Предприниматель – шведский гражданин, хотя и живет в Эстонии.