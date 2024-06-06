Производитель деревянных домов: „Мы между молотом и наковальней“

„Все говорят, что минеральная вата — это экологично. Но я как инженер с этим не согласен“, – говорит предприниматель Константин Вейсов. Его претензии к этому стройматериалу, изготовляемому из горных пород или стекла, – большой карбоновый след, а также потенциальная опасность для здоровья человека. Минеральную вату относят к потенциально опасным веществам, но ее канцерогенность пока доказана только для животных.