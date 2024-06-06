ГАЛЕРЕЯ | Завод „Пыхьяла“ расширяется: здесь появится новый квартал с тренажерным залом, квартирами и предприятиями(2)
Scandium Kinnisvara построит на улице Марати, прямо у ворот завода „Пыхьяла“, новый квартал, состоящий из двух больших зданий. В обладающих выдающейся архитектурой зданиях будут размещены квартиры, коммерческие площади и тренажерный зал 24-7 Fitness, который заодно станет первым большим тренажерным залом на полуострове Копли. Квартал будет называться квартал Марати – по названию улицы.
Расположенный у края полуострова Копли завод „Пыхьяла“ – это оживленный район, в котором ежедневно работают несколько сотен человек. Многочисленные малые предприятия, популярные кафе и крупные мероприятия в этом районе привлекают сюда множество гостей в любое время года. Новый квартал Марати будет построен прямо напротив главных ворот завода „Пыхьяла“ на месте бывшей парковки. Променад квартала Марати соединит два района в единое целое уже в следующем году.
Майдо Люйсте, исполнительный директор Scandium Kinnisvara:“Район завода „Пыхьяла“ является одним из наиболее быстро развивающихся районов Пыхья-Таллинна. Уже сегодня сотни людей приезжают сюда утром на работу, а по вечерам и в выходные дни этот район предлагает разнообразные развлечения, крупные международные мероприятия и музыкальные концерты мирового уровня. А вот назвать этот район своим местом жительства пока могут лишь немногие. Мы начинаем строительство квартала Марати именно сейчас, чтобы удовлетворить этот растущий спрос и предложить возможность купить здесь стильную квартиру или создать успешное малое предприятие“.
„Мы очень рады, что мы уже заключили договор на весь первый этаж одного из зданий с фирмой 24-7 Fitness, которая принесет на полуостров Копли первый известный тренажерный зал. Это станет очень большой добавленной ценностью как для собственников квартир, так и для людей, которые работают в этом районе. Кроме того, мы ищем для коммерческих площадей небольшой магазин, аптеку или другое предприятие, ориентированное на местное потребление“.
Яак Роосааре, партнер Scandium Kinnisvara: „Улица Марати и завод „Пыхьяла“ – это очень классный район для проживания или обладания хорошей инвестиционной квартирой. Здесь всегда что-то происходит, постоянно организуются всевозможные мероприятия и появляются самобытные кафе и рестораны. Море находится очень близко, поэтому на верхних этажах наших домов можно будет одновременно наслаждаться как видом на море, так и происходящим на заводе „Пыхьяла“. С инвестиционной точки зрения сейчас самое время входить в этот район, пока в нем мало недвижимости и в ближайшее время ничего нового построено не будет“.
Здания квартала Марати будут четырехэтажными, и в них также предусмотрен подземный парковочный этаж. С верхних этажей, смотрящих на море, будет открываться вид на море, противоположный берег и порт. Архитекторы квартала – Guru Projekt и Apex Arhitektuuribüroo. Авторами разнообразной архитектуры интерьера зданий являются Галина Бурнакова и Аэт Григорьев, и разработанное ими решение помимо прочего отдает дань уважения индустриальному наследию завода „Пыхьяла“.