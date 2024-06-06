ГАЛЕРЕЯ | Завод „Пыхьяла“ расширяется: здесь появится новый квартал с тренажерным залом, квартирами и предприятиями

Расположенный у края полуострова Копли завод „Пыхьяла“ – это оживленный район, в котором ежедневно работают несколько сотен человек. Многочисленные малые предприятия, популярные кафе и крупные мероприятия в этом районе привлекают сюда множество гостей в любое время года. Новый квартал Марати будет построен прямо напротив главных ворот завода „Пыхьяла“ на месте бывшей парковки. Променад квартала Марати соединит два района в единое целое уже в следующем году.

Майдо Люйсте, исполнительный директор Scandium Kinnisvara:“Район завода „Пыхьяла“ является одним из наиболее быстро развивающихся районов Пыхья-Таллинна. Уже сегодня сотни людей приезжают сюда утром на работу, а по вечерам и в выходные дни этот район предлагает разнообразные развлечения, крупные международные мероприятия и музыкальные концерты мирового уровня. А вот назвать этот район своим местом жительства пока могут лишь немногие. Мы начинаем строительство квартала Марати именно сейчас, чтобы удовлетворить этот растущий спрос и предложить возможность купить здесь стильную квартиру или создать успешное малое предприятие“.

„Мы очень рады, что мы уже заключили договор на весь первый этаж одного из зданий с фирмой 24-7 Fitness, которая принесет на полуостров Копли первый известный тренажерный зал. Это станет очень большой добавленной ценностью как для собственников квартир, так и для людей, которые работают в этом районе. Кроме того, мы ищем для коммерческих площадей небольшой магазин, аптеку или другое предприятие, ориентированное на местное потребление“.