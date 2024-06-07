07.06.2024, 11:45
В LHV не исключают, что шестимесячный Euribor к концу 2025 года снизится до 2,5%
ФОТО: | Shutterstock
Эстонские банковские аналитики считают, что ставка Euribor сроком на полгода продолжит снижаться, хотя и не вернется до близкого к нулю уровня, пишет rus.err.ee.
Об этом эксперты заявили „Актуальной камере“, комментируя решение Европейского центрального банка понизить базовую процентную ставку до 4 и 25 сотых процента.
Представители банков LHV и Luminor считают, что в этом году ЕЦБ может пойти на такой шаг еще один-два раза. При этом темпы снижения процентных ставок будут более скромными, чем ожидалось до сих пор.
В LHV считают, что будет снижаться и шестимесячный Euribor.
„К концу этого года его ставка может опуститься до 3,5%, а концу следующего - до 2,5%“, - прогнозирует макроаналитик Трийну Тапвер.
Подробнее читайте ЗДЕСЬ.