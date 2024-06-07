Эксперт в сфере недвижимости: под Таллинном будет создан очень крупный промышленный, жилой и деловой район

Фред Линнукютт сказал, что сейчас в этом районе большинство построек представляют собой старые и амортизированные промышленные здания, но несколько крупных застройщиков уже приступили к строительству, и район станет деловым районом, похожим на технопарк Тянассильма, но по размерам будет даже больше.

„Район вдоль Вана-Нарва маантеэ является одним из наиболее перспективных с точки зрения местоположения, поскольку он находится недалеко от столицы, логистически рядом с Нарвским шоссе и Таллиннской окружной дорогой. На застройку всей этой территории уйдут годы, но застройщики действуют по долгосрочному плану. Толчком к развитию этого района стало строительство новых коммуникаций, а также реконструкция Вана-Нарва маантеэ и дороги Саха-Лоо, по которым разрешено движение большегрузных автомобилей. Немаловажно и то, что в этот район можно добраться на общественном транспорте“, — продолжил Линнукютт.

„Строительство бизнес-центра Iru Ärikeskus уже завершено, на очереди 20- и 11-этажные башни с гостевыми апартаментами и коммерческими помещениями, причём строительство последней башни – Viieaia Torn – уже началось. Ещё здесь будут построены логистический центр Selver и различные комплексы типа stockoffice, которые объединят в себе представительские, производственные и складские помещения. Без сомнения, этот район станет новым центром притяжения для бизнеса и различных производственных предприятий“, — сказал Линнукютт.

„Застройка движется в направлении порта Мууга и Маарду, а на таллиннском фронте строительство либо уже ведётся, либо спланировано. Большим потенциалом обладает также часть района к востоку от Пыхьяранна теэ, где есть очень большие пустые участки. Кроме того, для застройщиков выгодно быть связанными с самоуправлением Маарду, где согласование планировок происходит проще и быстрее, чем в других самоуправлениях в окрестностях Таллинна“, — добавил Линнукютт.

По словам Линнукютта, менее чем за три года цены на квадратный метр земли под застройку в этом районе выросли с 20 до 40-60 евро. „Участки на Таллиннской стороне и возле Нарвского шоссе стоят дороже, а на Маардуской стороне – более доступные по цене. Спрос высокий, но, поскольку площадь большая, некоторые участки всё ещё доступны. Такие предложения обычно не нуждаются в публичной рекламе и, как правило, переходят из рук одного собственника в руки другого, так сказать, из-под полы“, — сказал Линнукютт.