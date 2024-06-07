Динамика жилищных кредитов: покупатели возвращаются на рынок

„Если в январе, в традиционно низкий сезон, объем жилищных кредитов оставался ниже 100 миллионов евро, то в феврале-марте активность заемщиков постепенно возрастала. Учитывая статистику за апрель и конец прошлого года, мы вернулись к уровню 2021 года, когда ежемесячный оборот жилищных кредитов составлял около 150-160 миллионов евро“, – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане. „Это примерно на одну пятую меньше по сравнению с пиковыми месяцами ралли недвижимости в 2022 и 2023 годах, так что можно сказать, что, по крайней мере, по состоянию на апрель мы вернулись к норме“.

По словам Танеля Ребане, объем выданных в апреле кредитов на покупку жилья четко отражает стремление жителей Эстонии обрести собственное жилье – будь то переезд из арендованного жилья в собственное или, при необходимости, покупка нового и более просторного жилья.

„Недавнее исследование общественного мнения Norstat, проведенное по заказу Luminor, также показало, что покупка нового или ремонт имеющегося жилья, по крайней мере, волнует довольно значительную часть населения. На вопрос о том, что вас не устраивает в вашем нынешнем доме, 37% ответили, что хотели бы либо купить новое жилье, либо отремонтировать имеющееся. Почти треть (31%) в свою очередь указали на потребность в более просторном жилье“, – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic.

По словам Ребане, в последние месяцы рынок недвижимости явно успокоился, и хотя цены не снизились значительно, они стабилизировались. В результате недвижимость стала несколько более привлекательной для покупателей.

„Несмотря на стабилизацию, уровень цен на недвижимость все-таки очень высок, особенно в Таллинне. Например, на среднюю зарплату можно купить относительно небольшую квартиру. Но все же жители Эстонии предпочитают иметь собственное жилье, если это возможно, и скорее согласятся на меньшую площадь, чтобы например в будущем, обменять ее на более просторную“, – добавил Танель Ребане.