Недвижимость
08.06.2024, 12:03

Правительство хочет ограничить покупку недвижимости иностранцами

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Недалеко от жилищного комплекса Kalevi Panorama оказались расположены объекты Сил обороны, что смущает Министерство внутренних дел.
Недалеко от жилищного комплекса Kalevi Panorama оказались расположены объекты Сил обороны, что смущает Министерство внутренних дел.
ФОТО: Karl-Eerik Pink | Delfi Meedia

Министерство внутренних дел планирует внести изменения в законодательство, чтобы граждане третьих стран не могли приобретать недвижимость поблизости от стратегически важных объектов, пишет dv.ee.

Министерство собрало ряд примеров того, как недружественно настроенные по отношению к Эстонии страны приобретают значимую недвижимость за границей, заявил министра внутренних дел Лаури Ляэнеметс, цитата по ERR.

„В Эстонии есть, например, квартиры, которые находятся рядом с очень важными объектами и могут использоваться для наблюдения. Также может быть и какая-то более крупная и важная недвижимость“, – отметил Ляэнеметс.

Например, это жилой комплекс Kalevi Panorama, в нескольких сотня метров от которого расположены военный городок на улице Фильтри и штаб-квартира Сил обороны.

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