Правительство хочет ограничить покупку недвижимости иностранцами

Министерство собрало ряд примеров того, как недружественно настроенные по отношению к Эстонии страны приобретают значимую недвижимость за границей, заявил министра внутренних дел Лаури Ляэнемет с, цитата по ERR.

„В Эстонии есть, например, квартиры, которые находятся рядом с очень важными объектами и могут использоваться для наблюдения. Также может быть и какая-то более крупная и важная недвижимость“, – отметил Ляэнеметс.