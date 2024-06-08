Правительство хочет ограничить покупку недвижимости иностранцами(8)
Министерство внутренних дел планирует внести изменения в законодательство, чтобы граждане третьих стран не могли приобретать недвижимость поблизости от стратегически важных объектов, пишет dv.ee.
Министерство собрало ряд примеров того, как недружественно настроенные по отношению к Эстонии страны приобретают значимую недвижимость за границей, заявил министра внутренних дел Лаури Ляэнеметс, цитата по ERR.
„В Эстонии есть, например, квартиры, которые находятся рядом с очень важными объектами и могут использоваться для наблюдения. Также может быть и какая-то более крупная и важная недвижимость“, – отметил Ляэнеметс.
Например, это жилой комплекс Kalevi Panorama, в нескольких сотня метров от которого расположены военный городок на улице Фильтри и штаб-квартира Сил обороны.