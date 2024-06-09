Эксперты: в этом году процентные ставки Euribor будут снижены еще три раза

По словам Таймо Мурера, главы Kaamos Kinnisvara, изменения Европейского центрального банка невелики, но их цель ясна. „Реакция финансовых рынков управляется и контролируется посредством поэтапного снижения процентных ставок. Вероятно, в этом году мы увидим дальнейшее снижение“, — говорит Мурер.

SEB также с оптимизмом смотрит на следующие шаги Европейского центрального банка. „После снижения на 0,25%, о котором уже довольно твердо выражались в июне, центральный банк снизит процентные ставки еще три раза - в сентябре, октябре и декабре, в результате чего процентная ставка по депозитам центрального банка снизится до три процента к концу года“, - прогнозирует экономический аналитик SEB Михкель Нестор.

Согласно ожиданиям, снижение процентных ставок продолжится и в 2025 году, из чего можно сделать вывод, что основные ставки Euribor достигнут чуть ниже 3 процентов. „По текущим прогнозам, тенденция снижения процентных ставок продолжится, в результате чего депозитная ставка ЦБ может составить 2% в конце 2025 года. Конечно, в течение столь длительного периода могут быть изменения в прогнозе, но, по крайней мере, исходя из текущих данных, инфляция будет снижаться быстрее, чем ожидалось, в то время как экономический рост в еврозоне будет стагнировать. Чтобы его оживить, снижение процентных ставок кажется единственным верным вариантом“, - оценивает Нестор.

В более широком плане Нестор видит, что снижение процентных ставок положительно влияет как на доверие потребителей, так и на инвестиционные планы компаний. „На большинстве наших основных экспортных рынков, а также в самой Эстонии показатели экономической уверенности явно улучшились за последние месяцы“, - говорит Нестор.