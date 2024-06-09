Эксперты: в этом году процентные ставки Euribor будут снижены еще три раза
Kaamos Kinnisvara прогнозирует, что падение Euribor для рынка недвижимости означает дополнительную уверенность для предпринимателя и, следовательно, для коммерческой недвижимости. SEB прогнозирует, что в дополнение к сегодняшнему снижению ставки Euribor Европейского центрального банка на 0,25%, в этом году процентные ставки будут снижены еще три раза.
По словам Таймо Мурера, главы Kaamos Kinnisvara, изменения Европейского центрального банка невелики, но их цель ясна. „Реакция финансовых рынков управляется и контролируется посредством поэтапного снижения процентных ставок. Вероятно, в этом году мы увидим дальнейшее снижение“, — говорит Мурер.
SEB также с оптимизмом смотрит на следующие шаги Европейского центрального банка. „После снижения на 0,25%, о котором уже довольно твердо выражались в июне, центральный банк снизит процентные ставки еще три раза - в сентябре, октябре и декабре, в результате чего процентная ставка по депозитам центрального банка снизится до три процента к концу года“, - прогнозирует экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Согласно ожиданиям, снижение процентных ставок продолжится и в 2025 году, из чего можно сделать вывод, что основные ставки Euribor достигнут чуть ниже 3 процентов. „По текущим прогнозам, тенденция снижения процентных ставок продолжится, в результате чего депозитная ставка ЦБ может составить 2% в конце 2025 года. Конечно, в течение столь длительного периода могут быть изменения в прогнозе, но, по крайней мере, исходя из текущих данных, инфляция будет снижаться быстрее, чем ожидалось, в то время как экономический рост в еврозоне будет стагнировать. Чтобы его оживить, снижение процентных ставок кажется единственным верным вариантом“, - оценивает Нестор.
В более широком плане Нестор видит, что снижение процентных ставок положительно влияет как на доверие потребителей, так и на инвестиционные планы компаний. „На большинстве наших основных экспортных рынков, а также в самой Эстонии показатели экономической уверенности явно улучшились за последние месяцы“, - говорит Нестор.
По словам Таймо Мурера, руководителя Kaamos Kinnisvara, оборот рынка недвижимости и строительства в последние годы упал. „Владельцы предприятий с осторожностью смотрят в будущее и не принимают решения о смене арендной площади. Планы покупки недвижимости рассматриваются дольше. Застройщики активно работают над новыми проектами, но важно внимательно следить за поведением рынка и поддерживать оптимальный „склад“ своего портфеля“, — объясняет Мурер, что происходит в сфере недвижимости, и добавляет, что многие компании используют это время для подготовки новых проектов, чтобы быстро приступить к их развитию, когда экономика восстановится
По мнению Нестора, снижение Euribor, растущая уверенность и готовность сектора недвижимости быстро возобновить работу над приостановленными проектами окажут существенное влияние на запуск строительного сектора. „Конечно, это займет время, но, учитывая объемы строительства, которые упали до очень низкого уровня, подъем может оказаться достаточно сильным“, - отмечает Нестор.
Он добавляет, что снижение процентных ставок, рост потребительской уверенности и хорошие показатели рынка труда благоприятно влияют на рынок недвижимости. В 2025 году интерес людей к приобретению нового жилья может возрасти“, - прогнозирует Нестор.
Мурер добавляет, что спрос на недвижимость должен удвоиться. „В хорошие времена в Таллинне ежемесячно продавалось более 300 новых квартир. Сегодня мы опустились ниже сотни. Точка равновесия новой нормальности находится где-то посередине“, — говорит Мюрер.
Предлагаемые кампании застройщиков и дополнительные предложения, для покупателей недвижимости, безусловно, привлекательны. „Те, кто планирует покупку жилья, определенно воодушевлены ожиданием того, что в следующем году выплаты по кредиту станут более доступными, еще и бонусом является то, что помимо квартиры к ней предлагается что-то дополнительно“, — объясняет Мурер.
По мнению Мурера, стабильность сегодняшней ситуации обеспечивается тем, что дефицит рабочей силы не сократился, а предпринимательство демонстрирует признаки роста. В более стабильной экономической среде люди могут принимать более уверенные экономические решения.