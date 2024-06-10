Эстонский бизнесмен предостерегает соотечественников от инвестиций в Испанию

Сейчас Шталь находится на пенсии и занимается развитием недвижимости в Испании. Его резиденция расположена в жилом районе Марбеса на любимом эстонцами солнечном побережье. Вдоль центральной улицы маленькой сонной деревни выстроились белые, утопающие в зелени виллы в традиционном испанском стиле. В конце дороги встречают два здания уже современного вида.

Когда-то Шталь познакомился с Испанией благодаря финскому деловому партнеру, у которого была квартира на солнечном побережье в Калахонде, где эстонский бизнесмен бывал много раз. В 2003 году, будучи в гостях у своего делового партнера, он подобрал подходящую резиденцию и себе.