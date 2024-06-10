Недвижимость
10.06.2024, 14:07

Euribor снизился до годового минимума

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Konektus Photo | Shutterstock

Межбанковская европейская ставка Euribor, которая зависит от ключевых ставок Европейского центрального банка, снизилась до самого низкого уровня за год, пишет dv.ee.

Несмотря на то, что ЕЦБ в прошлый четверг впервые за пять лет снизил ключевые ставки, Euribor практически не отреагировал на это решение, так как оно было скорее ожидаемым и уже было отражено в межбанковской ставке, которая медленно снижалась уже с марта этого года.

Шестимесячный Euribor, к которому привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, снизился до отметки в 3,735%. Последний раз межбанковская ставка была на этом уровне в начале июня 2023 года. Пика Euribor достиг в октябре прошлого года, когда ставка составила 4,143%.

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