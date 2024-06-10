Euribor снизился до годового минимума

Несмотря на то, что ЕЦБ в прошлый четверг впервые за пять лет снизил ключевые ставки, Euribor практически не отреагировал на это решение, так как оно было скорее ожидаемым и уже было отражено в межбанковской ставке, которая медленно снижалась уже с марта этого года.