ГАЛЕРЕЯ | Эстонская компания построит в Южной Португалии полсотни вилл за 120 млн евро

Подготовка к проекту, получившему название Silves Hills, длилась более двух лет, публичная продажа начнется во второй половине июня, строительство инфраструктуры запланировано на конец нынешнего года, а первые два этапа проекта будут завершены во второй половине 2026 года. „У нашей команды есть отличные ноу-хау в области продаж как на местном рынке, так и на международном уровне, и, что, пожалуй, еще важнее для проекта такого масштаба — мы имеем очень сильную поддержку со стороны местного самоуправления“, — заверил Вяхи.

Все виллы спроектированы и построены из расчета на круглогодичное проживание, они оснащены системами охлаждения и отопления. Виллы полностью меблированы, каждая вилла имеет собственную просторную террасу и бассейн с подогревом. „В первый период продаж самую доступную по цене трехкомнатную виллу можно приобрести менее чем за полмиллиона евро, самые дорогие виллы первоначально будут стоить чуть меньше миллиона“, — сказал Кристьян-Тор Вяхи, и добавил, что первым эстонским покупателям может быть предложена дополнительная скидка. „До начала публичной продажи можно также сэкономить на комиссионных, выплачиваемых маклерам, что дает возможность предложить эстонским покупателям еще более доступную цену“, — пояснил Вяхи, и отдельно отметил, что в Португалии для граждан Европейского Союза действует комфортная кредитная среда – при первом взносе в размере всего 20% банковская процентная ставка составляет 0,75% плюс ставка Euribor. „Мы проделали хорошую подготовительную работу и теперь, безусловно, можем помочь людям со всеми необходимыми процедурами“, — сказал Вяхи.