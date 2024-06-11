ГАЛЕРЕЯ | Эстонская компания построит в Южной Португалии полсотни вилл за 120 млн евро
Эстонская фирма развития недвижимости Invego построит в пригороде Силвеша, исторической столицы Южной Португалии, на живописных склонах холмов, откуда открываются прекрасные виды, курортно-жилой район из 154 вилл, общая стоимость которого составит 100 миллионов евро, сообщил руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи.
Подготовка к проекту, получившему название Silves Hills, длилась более двух лет, публичная продажа начнется во второй половине июня, строительство инфраструктуры запланировано на конец нынешнего года, а первые два этапа проекта будут завершены во второй половине 2026 года. „У нашей команды есть отличные ноу-хау в области продаж как на местном рынке, так и на международном уровне, и, что, пожалуй, еще важнее для проекта такого масштаба — мы имеем очень сильную поддержку со стороны местного самоуправления“, — заверил Вяхи.
Все виллы спроектированы и построены из расчета на круглогодичное проживание, они оснащены системами охлаждения и отопления. Виллы полностью меблированы, каждая вилла имеет собственную просторную террасу и бассейн с подогревом. „В первый период продаж самую доступную по цене трехкомнатную виллу можно приобрести менее чем за полмиллиона евро, самые дорогие виллы первоначально будут стоить чуть меньше миллиона“, — сказал Кристьян-Тор Вяхи, и добавил, что первым эстонским покупателям может быть предложена дополнительная скидка. „До начала публичной продажи можно также сэкономить на комиссионных, выплачиваемых маклерам, что дает возможность предложить эстонским покупателям еще более доступную цену“, — пояснил Вяхи, и отдельно отметил, что в Португалии для граждан Европейского Союза действует комфортная кредитная среда – при первом взносе в размере всего 20% банковская процентная ставка составляет 0,75% плюс ставка Euribor. „Мы проделали хорошую подготовительную работу и теперь, безусловно, можем помочь людям со всеми необходимыми процедурами“, — сказал Вяхи.
Решение, созданное архитекторами, обеспечивает всем будущим жителям вилл не только красивые виды, но и достаточно высокую степень приватности. Здесь есть клуб, большой бассейн, теннисные корты, корты для пляжного тенниса и падел-тенниса, которыми могут пользоваться все жители района. „Климат расположенного на юге Португалии знаменитого курортного региона Алгарве теплый и сухой круглый год, что делает его замечательным местом отдыха, особенно в зимний период“, — сказал Вяхи и добавил, что жилой район Silves Hills, строящийся на склонах холмов Силвеш, находятся всего в двух километрах от городской черты, в четверти часа езды от прекрасных песчаных пляжей и в 40 минутах от аэропорта Фару. „Silves Hills будет тихим местом на лоне чудесной природы, вдали от городского шума и шума больших дорог, местом, где можно почувствовать радость жизни и получить заряд энергии. Я думаю, что интерес к этому проекту будет особенно высоким в странах Северной Европы и в странах Балтии, но не только, потому что уже сейчас есть первые серьезные заинтересованные лица из Великобритании и даже США“, – поделился Вяхи.