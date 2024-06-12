ЭКСПЕРТ | Домашнее страхование: как получить максимальную выгоду

Другое типичное домашнее происшествие, которое оборачивается настоящей „трагедией“ для детей и подростков – смартфон упал на пол и разбился экран во время активных игр. Ведь в телефоне – вся жизнь! Специалист утешает, если телефон принадлежал семье, проживающей в застрахованном домохозяйстве, то при страховании от всех рисков происшествие квалифицируется как страховой случай. „Этот ущерб возмещается. Здесь также важен возраст смартфона – обычно действует страховка для смарт-устройств не старше до двух лет“, – говорит он. Приятная новость заключается еще и в том, что стоимость умного устройства, упавшего даже вне дома, компенсируется по тем же правилам, что и дома.

Также стоит обратить внимание на лимиты компенсации. „Как правило, в случае дорогих вещей, предметов искусства или иных ценностей, в LHV лимит возмещения по умолчанию составляет 30% от суммы страхования жилья. Например, если страховая сумма домашнего имущества составляет 30 000 евро, то максимальная компенсация за произведения искусства и ценности составит до 9 000 евро. Более ценные произведения искусства обычно страхуются отдельно. На практике средний лимит возмещения на рынке составляет порядка 4000 евро“, – говорит Крик.

Ваш дом — ваша крепость. Но, когда в нем появляются маленькие дети, он мгновенно превращается в поле битвы. Футбольный мяч влетает в окно, дорогой светильник становится жертвой теннисной ракетки в руках вашего маленького чемпиона… В таких случаях домашняя страховка часто приходит на помощь, покрывая ущерб от „подвигов“ ваших детей. „Разбитое окно или сломанная люстра — типичные страховые случаи, которые покрываются в рамках страхования жилья“, — отмечает руководитель продуктов страхования частных лиц LHV Магнус Крик . Важно помнить, что страховка компенсирует повреждения, если они были сделаны непреднамеренно. Проверьте свой страховой полис на наличие покрытия ущерба от „всех рисков“. Именно этот вариант может стать надежным спасательным кругом в море домашнего хаоса.

Пушистик оставил неожиданные „подарки“

Домашние животные часто становятся причиной хаоса в доме, особенно когда они решают, что ножка вашего новенького кресла – это отличная возможность поточить зубы. К сожалению, большинство стандартных страховых полисов не покрывают ущерб, причиненный домашними животными. Тем не менее, есть исключения для случаев, когда животные причиняют действительно серьезный ущерб.

„Домашняя страховка не включает покрытие ущерба, причиненного домашними питомцами, за исключением случаев, когда животное вызвало пожар или разбило стекло“, — объясняет Крик. В таких ситуациях страховка может встать на вашу сторону.

Дождь „постирал“ весь гардероб

Случались ли в вашей жизни такие происшествия, когда дорогие брендовые вещи, оставленные на террасе, стали жертвами капризов погоды? Может показаться, что такие ситуации безнадежны. На самом деле не все так плохо! „Если мы говорим, например, об идеально чистом ковре, на который было пролито красное вино или о хорошей брендовой одежде, окрасившейся от садовой мебели, то на практике мы возмещаем такие случаи. Однако важно понимать, что эти предметы не должны быть повреждены каким-то образом до несчастного случая“, — говорит эксперт. Специалист напоминает, что важно внимательно изучить условия страховки, чтобы убедиться, что компенсация таких инцидентов входит в список ущербов, которые покрывает полис домашнего страхования.

Когда техника решает „зажечь“

Домашние происшествия не всегда ограничиваются мелкими неприятностями. Например, представьте, что вы случайно оставили утюг включенным, и он вызвал пожар. В таких случаях домашняя страховка может оказаться вашим спасением. „Пожар из-за оставленного утюга — типичный страховой случай, который покрывается страховым полисом“, — уточняет Крик.