ЭКСПЕРТ | Домашнее страхование: как получить максимальную выгоду
Случаются разные ситуации, когда хочется и плакать, и смеяться одновременно. Представьте, что однажды вы приходите домой, а ваш любимый пушистый друг оставил „сюрпризы“ на новом диване или ваш малыш решил поиграть в футбол в гостиной. Именно в такие моменты и становится ясно, насколько важно знать, какой именно ущерб покрывает ваша домашняя страховка. Рассказываем о разных нюансах, на которые стоит обратить внимание при заключении страхового договора, чтобы получить максимальную выгоду.
Что делать, если ваш ребенок в душе уже олимпийский чемпион?
Ваш дом — ваша крепость. Но, когда в нем появляются маленькие дети, он мгновенно превращается в поле битвы. Футбольный мяч влетает в окно, дорогой светильник становится жертвой теннисной ракетки в руках вашего маленького чемпиона… В таких случаях домашняя страховка часто приходит на помощь, покрывая ущерб от „подвигов“ ваших детей. „Разбитое окно или сломанная люстра — типичные страховые случаи, которые покрываются в рамках страхования жилья“, — отмечает руководитель продуктов страхования частных лиц LHV Магнус Крик. Важно помнить, что страховка компенсирует повреждения, если они были сделаны непреднамеренно. Проверьте свой страховой полис на наличие покрытия ущерба от „всех рисков“. Именно этот вариант может стать надежным спасательным кругом в море домашнего хаоса.
Также стоит обратить внимание на лимиты компенсации. „Как правило, в случае дорогих вещей, предметов искусства или иных ценностей, в LHV лимит возмещения по умолчанию составляет 30% от суммы страхования жилья. Например, если страховая сумма домашнего имущества составляет 30 000 евро, то максимальная компенсация за произведения искусства и ценности составит до 9 000 евро. Более ценные произведения искусства обычно страхуются отдельно. На практике средний лимит возмещения на рынке составляет порядка 4000 евро“, – говорит Крик.
Умные, но хрупкие устройства
Другое типичное домашнее происшествие, которое оборачивается настоящей „трагедией“ для детей и подростков – смартфон упал на пол и разбился экран во время активных игр. Ведь в телефоне – вся жизнь! Специалист утешает, если телефон принадлежал семье, проживающей в застрахованном домохозяйстве, то при страховании от всех рисков происшествие квалифицируется как страховой случай. „Этот ущерб возмещается. Здесь также важен возраст смартфона – обычно действует страховка для смарт-устройств не старше до двух лет“, – говорит он. Приятная новость заключается еще и в том, что стоимость умного устройства, упавшего даже вне дома, компенсируется по тем же правилам, что и дома.
Пушистик оставил неожиданные „подарки“
Домашние животные часто становятся причиной хаоса в доме, особенно когда они решают, что ножка вашего новенького кресла – это отличная возможность поточить зубы. К сожалению, большинство стандартных страховых полисов не покрывают ущерб, причиненный домашними животными. Тем не менее, есть исключения для случаев, когда животные причиняют действительно серьезный ущерб.
„Домашняя страховка не включает покрытие ущерба, причиненного домашними питомцами, за исключением случаев, когда животное вызвало пожар или разбило стекло“, — объясняет Крик. В таких ситуациях страховка может встать на вашу сторону.
Дождь „постирал“ весь гардероб
Случались ли в вашей жизни такие происшествия, когда дорогие брендовые вещи, оставленные на террасе, стали жертвами капризов погоды? Может показаться, что такие ситуации безнадежны. На самом деле не все так плохо! „Если мы говорим, например, об идеально чистом ковре, на который было пролито красное вино или о хорошей брендовой одежде, окрасившейся от садовой мебели, то на практике мы возмещаем такие случаи. Однако важно понимать, что эти предметы не должны быть повреждены каким-то образом до несчастного случая“, — говорит эксперт. Специалист напоминает, что важно внимательно изучить условия страховки, чтобы убедиться, что компенсация таких инцидентов входит в список ущербов, которые покрывает полис домашнего страхования.
Когда техника решает „зажечь“
Домашние происшествия не всегда ограничиваются мелкими неприятностями. Например, представьте, что вы случайно оставили утюг включенным, и он вызвал пожар. В таких случаях домашняя страховка может оказаться вашим спасением. „Пожар из-за оставленного утюга — типичный страховой случай, который покрывается страховым полисом“, — уточняет Крик.
Зато если тот же самый утюг просто перегорит, то компенсацию можно получить только в том случае, если в вашем пакете имеется пункт, включающий защиту от отказа оборудования, вызванного отключением или нарушением электроснабжения (в том числе нарушением электроснабжения из-за молнии), а также электрической или внутренней механической неисправностью. Такая защита распространяется на технику до пяти лет. Это позволит вам быть максимально подготовленными к непредвиденным обстоятельствам в вашем доме.
Слесаря вызывали?
Еще один случай, когда страховка может оказаться не лишней. Вы безнадежно опаздываете из-за того, что уже в пятый раз проверили выключен ли утюг, выскакиваете из дома и дверь захлопнулась… „Страховка жилья компенсирует услуги Lukuabi. Кроме того, в случае кражи ключа или потери ключа, выхода из строя замка входной двери замена дверного замка производится без самоответственности, если не было причинено иное повреждение“, - говорит он.
Велосипеды под замок
С приходом теплых дней люди все больше передвигаются на велосипедах. Если вашего двухколесного друга украли из запертого чулана, то приятная новость в том, что можно рассчитывать на покрытие ущерба со стороны страховщика до 10% от общей страховой суммы. А если вы поленились запереть его на ключ и оставили на лестничной площадке под дверью в квартиру или чулан, то тогда остается винить только себя – такой случай возмещению не подлежит. „Мы делали исключения в тех случаях, когда был украден пристегнутый велосипед, например, с парковки перед магазином. В этом случае у человека не остается другой альтернативы защитить свой велосипед, кроме того как пристегнуть на цепь“, – говорит специалист.
Независимо от того, сталкиваетесь ли вы с последствиями шалостей детей или домашних питомцев, неприятностями, вызванными погодными условиями, или даже серьезными инцидентами, важно понимать условия вашего страхового полиса. Всегда уделяйте время для тщательного изучения деталей договора, чтобы вы могли максимально использовать предложенные возможности в случае необходимости. Помните, что правильно подобранный тип страховки — это уверенность в завтрашнем дне.