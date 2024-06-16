Жарко даже в многоэтажке? Как выбрать кондиционер, подходящий для вашего дома и вашего бюджета

Когда наступает лето, и воздух становится не только жарким на улице, но и душным в помещении, может возникнуть настолько назойливое желание охладиться, что вы почти готовы залезть в холодильник. В этом случае, однако, лучшим выбором будет кондиционер — тогда можно охладить весь дом. Существует множество различных систем кондиционирования воздуха, но как выбрать ту, которая соответствует вашим потребностям и бюджету? Всегда ли потребуется капитальный ремонт при установке той или иной системы?