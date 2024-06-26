Доступная красота на берегу моря. Читайте, где в Европе можно недорого приобрести недвижимость!(7)
Покупка недвижимости за рубежом становится все более популярной, но Испания — не единственная страна, где вы можете купить себе второй дом. В Европе существует много идиллических мест, куда имеет смысл инвестировать или отправиться проводить время после выхода на пенсию. Предлагаем вашему вниманию некоторые перспективные регионы Европы, где покупка недвижимости в 2024 году будет наиболее доступной.
В последние годы на европейском рынке недвижимости произошли изменения, вызванные пандемией, экономической ситуацией и инфляцией, а также предпочтениями в образе жизни. Европа большая и разносторонняя. Здесь есть места, где стоимость недвижимости сильно выросла, но есть и районы, которые можно назвать заманчивой альтернативой и которые привлекают покупателей как доступными ценами, так и качеством жизни.