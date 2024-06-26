Доступная красота на берегу моря. Читайте, где в Европе можно недорого приобрести недвижимость!

Покупка недвижимости за рубежом становится все более популярной, но Испания — не единственная страна, где вы можете купить себе второй дом. В Европе существует много идиллических мест, куда имеет смысл инвестировать или отправиться проводить время после выхода на пенсию. Предлагаем вашему вниманию некоторые перспективные регионы Европы, где покупка недвижимости в 2024 году будет наиболее доступной.