Итальянские города начали новую распродажу дешевых домов. Стартовая цена - три евро!

В 2019 и 2021 году сицилийской провинции Самбука удалось показать лучшие показатели продаж. В 2024-м город все еще не собирается сдаваться.

Предыдущий успех

В ходе разговора с журналистами CNN мэр итальянского города Самбука Джузеппе Качиоппо признался, что в будущем ждет увеличения роста продаж дешевых домов. По его словам, иностранцы буквально стекаются на подобные акции.

В данный момент в регионе Качиоппо выставлено порядка 12 домов. Мэр рекомендует всем желающим внимательно присмотреться в каждому представленному лоту, чтобы найти подходящий. „Время сейчас идеальное. Те, кто сейчас находятся в Италии на отдыхе, вполне могут найти время, чтобы приехать и посмотреть. Всем, кто планирует приехать к нам весной или летом также советуем обратить внимание“.

По словам Качиоппо, все доступные для продажи дома расположены в старом сарацинском районе, они прочны и надежны, но явно нуждаются в ремонте.

Напомним, что Самбука попала в заголовки мировых новостей еще в 2019 году, тогда город выставил на продажу целых 16 домов, стоимость каждого составляла один евро. Два года спустя город выставил на продажу вторую партию домов, но уже по цене два евро.

Две прошедшие распродажи, в частности, помогли оживить местную экономику, обеспечив городу приток в 20 миллионов евро (около 21,8 миллиона долларов), подчеркнул Качиоппо.

В этот финансовый оборот вошло появление новых отелей, магазинов, а также контракты новоиспеченных жильцов с местными строителями, архитекторами, геодезистами, дизайнерами интерьеров и нотариусами.

„Два пакета домов, принадлежащих мэрии, оживили сектор частной недвижимости. На данный момент нам удалось продать 250 домов“, — подчеркнул Качиоппо.

Невероятный успех Самбуки во многом связан с тем, что местные власти и правда владеют пустующими домами, из которых давно пора было извлечь хоть какую-нибудь выгоду.