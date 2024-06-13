Итальянские города начали новую распродажу дешевых домов. Стартовая цена - три евро!
Небольшие итальянские города делают все возможное, чтобы привлечь новых жителей. Не так давно по всей стране была запущена программа так называемого „дешевого строительства“ — стартовая цена одного дома начинается от 3 евро. И пока одни итальянские провинции борются за любого нового клиента, другие — наслаждаются удивительными результатами правительственной инициативы, пишет Delfi Dom&Sad.
В 2019 и 2021 году сицилийской провинции Самбука удалось показать лучшие показатели продаж. В 2024-м город все еще не собирается сдаваться.
Предыдущий успех
В ходе разговора с журналистами CNN мэр итальянского города Самбука Джузеппе Качиоппо признался, что в будущем ждет увеличения роста продаж дешевых домов. По его словам, иностранцы буквально стекаются на подобные акции.
В данный момент в регионе Качиоппо выставлено порядка 12 домов. Мэр рекомендует всем желающим внимательно присмотреться в каждому представленному лоту, чтобы найти подходящий. „Время сейчас идеальное. Те, кто сейчас находятся в Италии на отдыхе, вполне могут найти время, чтобы приехать и посмотреть. Всем, кто планирует приехать к нам весной или летом также советуем обратить внимание“.
По словам Качиоппо, все доступные для продажи дома расположены в старом сарацинском районе, они прочны и надежны, но явно нуждаются в ремонте.
Напомним, что Самбука попала в заголовки мировых новостей еще в 2019 году, тогда город выставил на продажу целых 16 домов, стоимость каждого составляла один евро. Два года спустя город выставил на продажу вторую партию домов, но уже по цене два евро.
Две прошедшие распродажи, в частности, помогли оживить местную экономику, обеспечив городу приток в 20 миллионов евро (около 21,8 миллиона долларов), подчеркнул Качиоппо.
В этот финансовый оборот вошло появление новых отелей, магазинов, а также контракты новоиспеченных жильцов с местными строителями, архитекторами, геодезистами, дизайнерами интерьеров и нотариусами.
„Два пакета домов, принадлежащих мэрии, оживили сектор частной недвижимости. На данный момент нам удалось продать 250 домов“, — подчеркнул Качиоппо.
Невероятный успех Самбуки во многом связан с тем, что местные власти и правда владеют пустующими домами, из которых давно пора было извлечь хоть какую-нибудь выгоду.
Другие стремительно пустеющие итальянские города, среди них средневековая деревня Патрика, расположенная к югу от Рима, неоднократно пытались реализовать аналогичные схемы, но часто терпели неудачу из-за того, что строения были в частном владении, а не в государственном.
Надежды на возрождение
Властям Самбуки удалось получить права на опустевшие дома после сильного землетрясения, произошедшего в долине Беличе в 1969 году. В результате стихийного бедствия многие местные жители бежали, оставив после себя имущество.
„Правительство Рима тогда одобрило специальный закон о возрождении Самбуки, который предоставил мэрии право собственности на заброшенные дома, поэтому сейчас мы можем распоряжаться ими по своему усмотрению, и здесь нет никаких посредников“, — добавил Качиоппо.
Это, в частности, означает, что процесс продажи домов происходит намного быстрее, местным властям не нужно поддерживать постоянную связь между владельцами и покупателями.
Новая партия домов, выставленных в Самбуке, располагает двумя или тремя спальнями площадью от 50 до 80 квадратных метров. Все строения рассчитаны на один, максимум три этажа. У многих домов есть кованые балконы с видом на мощеные переулки и панорамные террасы, а также оригинальные старые деревянные двери, выкрашенные в зеленый цвет, с украшенными арками и окнами.
Лучшие строения предлагают новым жильцам крошечные внутренние мавританские дворики с лимонными деревьями и полы, выложенные мозаикой.
И все же, большинство домов остро нуждается в ремонте, многие из них заполнены грудой сломанной, пыльной мебели.
Стоимость ремонта таких домов обычно начинается с 30 000 евро но по ходу дела вполне может вырасти до более чем 200 000 евро, в случае, если покупатели планируют превратить дом в роскошное убежище. Так, например, одна американская пара, купившая дом в городе, добавила в его устройство внутренний лифт .
Многие из покупателей также приобретали пристроенные дома на аукционах, чтобы впоследствии объединить их в одну собственность.
Высокий спрос
Стремясь заработать побольше на высоком спросе, местные жители бросились распродавать гаражи и даже старые заброшенные чердаки. При этом, львиная доля новых владельцев приехала из США. В итоге на территории Самбуки сформировалось что-то вроде „Маленькой Америки“ — многие местные жители теперь говорят по-английски, даже пожилые люди.
Иностранцы, которые были большой редкостью для города вплоть до 2019 года, теперь стали частью общего ландшафта, значительное сообщество эмигрантов теперь называет Самбуку своим домом, подчеркнул мэр.
В прошлом году правительству Самбуки удалось открыть места для удаленной работы, организовать доступ к бесплатному интернету и wi-fi — таким образом городу удлалось привлечь цифровых кочевников со всего мира. „Наш город теперь определенно можно заметить на карте“, — заявил Качиоппо.
Дома, выставленные на аукционе Самбуки, будут проданы тому, кто предложит самую высокую цену, при этом, победившая ставка будет запечатана в конверте и вскрыта лишь перед судьей после истечения срока подачи заявок.
Всем участникам аукциона необходимо внести залог в размере 5000 евро.
Тем, кто проиграл ставку, сумма будет возвращена в полном размере. Для выигравших залог станет первым вкладом в выбранное имущество.
Правила сделки предусматривают пункт, согласно которому покупателям необходимо завершить ремонтные работы в своих домах в течение трех лет, иначе они рискуют потерять гарантию залога.
Однако из-за пандемии мэрия до сих пор проявляла гибкость в отношении сроков, давая больше времени для завершения работ во время и после начала распространения вируса.
На предыдущих распродажах дома в конечном итоге продавались по цене от 1 до 25 000 евро, причем большая часть из них стоила от 5 000 евро до 10 000 евро.
На предлагаемые сейчас в Самбуке дома можно посмотреть ЗДЕСЬ.