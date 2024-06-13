ФОТО | Под Таллинном будет построен новый жилой комплекс

Проектом развития Keskuse Kodud, расположенного на Кескузе,1, занимаются KIN Kinnisvara и PSP Capital. Автор проекта – известное архитектурное бюро PIN Arhitektid, строительные работы будет осуществлять компания Riser Ehitus, имеющая многолетний опыт строительства многоквартирных домов. Организацией продаж в комплексе Keskuse Kodud занимается агентство Uus Mаa.

По словам руководителя KIN Kinnisvara Райна Коорта, комплекс Keskuse Kodud будет построен на месте бывших ангаров, и этого изменения городского пейзажа, включая строительство новых квартир, город Сауэ с нетерпением ждет уже очень давно.

В центре Сауэ сохранилась старая промзона с ангарами, которая, согласно планам волости, преобразится и станет современным жилым и деловым районом. Таким образом, проект развития Keskuse Kodud – это плод сотрудничества с волостной управой. Keskuse Kodud – это первый сравнительно крупный проект развития в этом районе, который поможет привести центр города в порядок, создав здесь новую современную городскую среду“, – сказал Коорт и добавил, что, как это обычно и бывает в центральных городских районах, на первых этажах будут располагаться коммерческие предприятия, а выше – жилые квартиры.

„При планировании проекта мы учли потепление климата, и стандартная комплектация квартир предусматривает возможность установки системы охлаждения, здесь также будут станции зарядки электромобилей и солнечные батареи на крыше. Энергетический класс зданий А, что в будущем сделает расходы разумными, а сейчас позволит получить жилищный кредит на более выгодных условиях. Строительство домов начнётся в ближайшее время, продажа официально начнется в конце июня, а до тех пор открыта регистрация заинтересованных лиц“, — добавил представитель PSP Capital Рауно Уусма.