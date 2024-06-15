Снимать с окна не придется: как стирать рулонные шторы

Как и обычные шторы, ролеты требуют правильного ухода и систематической очистки. Только так жалюзи смогут правильно выполнять свои функции.

Как почистить рулонные шторы

Для чистки тканевых жалюзи используйте мягкую ткань или губку, а также деликатные моющие средства, например мягкое мыло или жидкость для мытья посуды.

Начинать очистку необходимо с удаления пыли и других мелких загрязнений. Это можно сделать с помощью сухой тряпки или щетки с мягкой щетиной.

Тканевые жалюзи с более сильными загрязнениями можно чистить мягкой тканью или губкой, смоченной в теплой воде с растворенным в ней мылом или жидкостью для мытья посуды. Только не забудьте отжать лишнюю воду, прежде чем протирать жалюзи. Их не стоит сильно смачивать, чтобы материал не деформировался.

Остатки чистящего средства можно удалить чистой влажной тряпкой. Затем оставить ролеты сохнуть.

Все очень просто. Вам даже не понадобится снимать тканевые жалюзи с окна.