Проклятое наследство: пожилая женщина не хочет, чтобы сын наследовал ее имущество

Лоретта отмечает, что она– родом из Латвии: „Я – латышка в третьем поколении. 18 августа 1968 года, когда мне было 18 лет, я познакомилась в кафе с моим будущим мужем Хенну. Его судно тогда стояло на ремонте в Риге. Мы три года встречались, потом он перевез меня в Эстонию, где мы поженились. У нас родилось двое мальчиков. Хенну ходил в море, а я растила детей“.

Роковая ошибка

Беда пришла в семью, когда младшему сыну Лоретты и Хенну было 14 лет. 21 сентября 1987 года стало траурным днем для семьи.

„Он с 6 лет занимался прыжками с трамплина, – говорит Лоретта. – У нас всегда было заведено так: если он задерживался, то всегда звонил и предупреждал. И вот в тот день он пошел на тренировку, с которой должен был вернуться в пять часов вечера. Уже шесть, уже семь, восемь, девять – а его все нет! Я уже обзвонила всех его друзей, вдруг он у кого-то в гостях – но никто ничего не знал. А потом выяснилось, что мой мальчик погиб во время прыжков с трамплина…“

В СМИ писали, что за всю историю лыжного спорта в Эстонии погибли лишь два спортсмена. Один из них – сын Лоретты, Рене.

„Он не был совсем новичком, но из-за проблем с лыжами потерял равновесие, и его вынесло за искусственное покрытие склона. Падение закончилось там, где не было никакого барьера, только бетонный столб“, – писала тогда газета Õhtuleht.

„Это был последний день перед соревнованиями. Тренер должен был проверить лыжи, но не сделал этого. Потом оказалось, что в лыжах Ренульки была трещина. Это была жуткая трагедия, и мы все очень переживали, – со слезами на глазах вспоминает Лоретта. – Я умерла в тот день вместе с сыном“.

Она добавляет, что Рене был спокойным тихим мальчиком, а ее старший сын с рождения доставлял проблемы, и с возрастом ситуация не улучшилась.