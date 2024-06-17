ЭКСПЕРТ | Что выбрать – меньшие платежи по кредиту или более низкую процентную ставку?

График с равными основными платежами означает, что основная часть кредита делится на равные платежи в течение всего срока погашения кредита, и к ней прибавляются проценты, начисляемые с остатка кредита. При таком графике первый ежемесячный платеж является самым большим, но размер выплат уменьшается с каждым месяцем.

Если для вас важнее не сохранить ежемесячные платежи на минимальном уровне, а платить меньше процентов в течение всего периода кредита, стоит рассмотреть график с равными основными платежами. При этом ежемесячные платежи в первой половине погашения кредита существенно выше, чем при аннуитетном графике. Однако остаток по кредиту уменьшается быстрее, поскольку основная часть составляет большую сумму ежемесячного платежа, чем в случае использования аннуитетного графика.

Поскольку в случае аннуитетного графика ежемесячные расходы заемщика ниже, и банки учитывают это при оценке платежеспособности, покупатель жилья при необходимости может ходатайствовать о несколько большей сумме кредита. Это особенно важно для молодых людей, которые не имели возможности в течение долгого времени откладывать средства так, чтобы после внесения самофинансирования, у них еще остались бы деньги на обустройство нового жилья.

При аннуитетном графике платежи по кредиту остаются одинаковыми в течение периодов между фиксированием Euribor. В большинстве случаев для аннуитетного графика используется 6-месячная ставка Euribor, то есть сумма платежа по кредиту всегда одинакова в течение 6 месяцев подряд. Это повышает уверенность и позволяет лучше планировать семейный бюджет и расходы.

Более популярный вариант – аннуитетный график платежей, и тому есть очень простая причина: ежемесячные платежи в этом случае значительно ниже. Это означает, с одной стороны, что влияние платежей на месячный бюджет меньше, а с другой стороны, что при том же доходе можно взять кредит большего размера и тем самым позволить себе жилье большей площади или лучшего качества.

Равные основные платежи можно рассматривать, прежде всего, если ежемесячный доход позволяет без проблем платить больше. Преимущество оплаты равными основными частями проявляется, например, в ситуации, когда есть желание сменить жилье, поскольку к моменту продажи кредит погашен в большем объеме, чем в случае аннуитетного графика. Если возникнет потребность в кредитном отпуске, в течение такого отпуска процентные платежи также будут ниже из-за меньшего остатка кредита.

Например, если вы берете кредит на сумму 100 000 евро сроком на 30 лет и процентная ставка, включая Euribor, составляет 5,65%, ежемесячный платеж по аннуитетному графику составит 579 евро. Общая сумма процентов за весь период кредита составит 108 700 евро. В случае графика с равными основными платежами первый и самый крупный платеж составит 760 евро, а в дальнейшем сумма будет постепенно уменьшаться. Общая сумма процентов в течение периода кредита составит 85 500 евро.

Разница также хорошо видна при сравнении остатка кредита через пять лет после его получения. Если в случае аннуитетного графика остаток кредита к тому времени составит около 92 000 евро, то в случае графика с равными основными выплатами – 83 000 евро.

Заявитель может сам выбрать подходящий ему график

При этом необходимо учитывать, что при снижении процентной ставки приведенная разница может стать меньше. Если кредит в размере 100 000 евро взят на 30 лет с процентной ставкой 4,3%, включая Euribor, то в случае аннуитетного графика ежемесячный платеж составит 498 евро, а общая сумма процентов – 79 570 евро.

В случае графика с равными основными платежами первый и самый крупный платеж составит 648 евро, а общая сумма процентов – 65 628. Иными словами, чем ниже процентная ставка, тем меньше выигрыш заемщика при использовании графика с равными основными платежами, хотя в любом случае расходы по процентам в целом будут ниже.

При заключении договора жилищного кредита заявитель может выбрать, предпочитает он график с равными основными платежами или аннуитетный график – дополнительных затрат при этом не возникает. Однако если кредит выплачивался по графику с равными основнымиплатежами в течение нескольких лет и в условиях высокого Euribor ежемесячные платежи по кредиту стали слишком большими, можно рассмотреть возможность перехода на аннуитетный график, чтобы уменьшить размер ежемесячного платежа. При изменении типа графика взимается обычная плата за изменение кредитного договора.

В большинстве случаев клиенты жилищного кредита Coop Pank предпочитают аннуитетный график, который предполагает меньший ежемесячный платеж и большую возможную сумму кредита. Поскольку покупка жилья предполагает ряд затрат в самом начале – от экспертных оценок и нотариальных услуг до меблировки – аннуитетный график помогает снизить расходы.

Впрочем, если доход позволяет, заемщику обязательно следует рассмотреть вариант графика с равными основными платежами. Также стоит учесть обесценивание денег в период инфляции и подумать, стоит ли при выборе графика аннуитетных выплат направить высвободившиеся средства, например, на регулярные взносы в третью пенсионную ступень или использовать какое-то другое инвестиционное решение, приносящее процентный доход.