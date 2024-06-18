ЭКСПЕРТ | Эксклюзивность Старого города угасает, район Пыхья-Таллинн возрождается, словно птица феникс

„Согласно статистике цен Земельного департамента, доступность средней квартиры площадью 40 квадратных метров в Таллинне практически не изменилась – как 20 лет назад, так и сейчас для покупки жилья такого размера в столице требуется средняя чистая зарплата за 6 лет и 9 месяцев. В то же время для покупки квартиры площадью 50 квадратных метров сегодня требуется примерно на 8 месяцев больше чистой зарплаты, чем в 2004 году“, – сказал Ребане.

По его словам, два десятилетия назад Старый город Таллинна был самым дорогим районом Эстонии, и сейчас он остается таковым, но уже в меньшей степени. Если в 2004 году для покупки квартиры площадью 50 квадратных метров в Старом городе требовалась средняя чистая зарплата эстонца за 20 лет, то сейчас квартиру в Старом городе можно купить за 11 средних чистых годовых зарплат.

„К сожалению, в последние годы Старый город приобрел образ города-призрака. Иногда в Старом городе даже наблюдается переизбыток квартир – некоторые квартиры простаивают очень долго, и люди не заинтересованы в том, чтобы туда переехать. Причины практические – дома там построены не по современным технологиям, коммунальные расходы высоки, и есть определенные неудобства, связанные с проживанием в Старом городе, например, труднодоступность“, – объяснил Ребане.

Он отметил, что коронакризис нанёс большой удар по Старому городу. Предприятия в нем больше не задерживаются. „Я считаю, что в итоге Старый город останется Старым городом – самым дорогим жилым районом Эстонии и по-прежнему самым желанным для значительной части населения“, – сказал Ребане.

Среди районов города выделяется Пыхья-Таллинн, который восстал из пепла, словно птица феникс. Ребане считает, что, у района есть потенциал для дальнейшего роста. В качестве примера можно привести застройку вокруг порта Беккер, офис Wise в деловом квартале Крулля, застройку в районе бывшего завода Вольта и расширение в районе Каларанна.