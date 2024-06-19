19.06.2024, 09:30
Шестимесячный Euribor снизился(2)
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Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, в начале этой недели опустилась до 3,711%, пишет rus.err.ee.
Ниже этого уровня последний раз Euribor был 19 мая 2023 года - 3,707%.
В банковском секторе Эстонии прогнозируют дальнейшее медленное снижение этой ставки, которая к концу 2025 году может достичь 2,5%
На пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.