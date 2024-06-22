Обмен домами: новый тренд вытесняет Airbnb с рынка жилья для туристов

Behomm, как и три другие компании, настаивают на том, что, помимо других мер безопасности, они уделяют внимание проверке каждого участника: от документов, удостоверяющих личность, до домашних фотографий.

Многие путешественники избегают обмена жильем, поскольку считают его непривлекательным вариантом для путешественников с ограниченным бюджетом из-за риска повреждения имущества. Впрочем, эксперты успокаивают, что эту проблему решает надежная проверка участников обмена.

Тем временем, HomeExchange, основанная еще в 1992 году и насчитывающая более 170 тысяч членов в 140 странах, в 2023 году показала рост количества обменов жильем на 53%, тогда как платформа ThirdHome, рассчитанная исключительно на владельцев элитной недвижимости по цене от 500 тысяч долларов (17,5 тысяч домов в 100 странах), за прошлый год нарастила количество членов на 41%, а объем обменов – на 16%.

Например, платформа Kindred с членством только по приглашению и доступом к 30 тысячам домов в 100 городах, основанная лишь в 2022 году, в 2023 году увеличила объем обмена домами на 800% по сравнению с прошлым годом.

Так, все четыре компании по обмену домами – Kindred, ThirdHome, HomeExchange и Behomm, с которыми связалось издание, сообщили о двузначном или трехзначном росте в 2023 году по сравнению с предыдущим годом.

Как пишет УНИАН со ссылкой на Bloomberg, предлагать свой дом в обмен на проживание в чужом – далеко не новая концепция, но этот часто упускаемый из виду сегмент туристической индустрии процветает на фоне высокой инфляции, нормализации удаленной работы и стремительного роста цен в отелях. Этой тенденции также способствуют растущее недовольство краткосрочной арендой и ужесточение регулирования сдачи в аренду домов в крупных городах.

Впрочем, в последнее время у Airbnb появился серьезный конкурент – так называемый „обмен домами“, который набирает все большую популярность. Суть его заключается в том, что владельцы жилья, отъезжая из своего дома на некоторое время, предлагают пожить в нем практически бесплатно другим людям – взамен они получают возможность так же пожить какое-то время в чужом доме.

Разумеется, часто сменяющие люди могут повредить жилье – например, пролить вино на дизайнерский диван или поставить электрический чайник на плиту, – но, как правило, эти проблемы быстро разрешаются. Куда больший риск при обмене – это крупный материальный ущерб или телесные повреждения, пока гость присматривает за домом.

Чтобы обезопасить владельцев домов, многие платформы обмена домами предлагают им защиту, покрывая ущерб от 100 тысяч долларов на Kindred до 5 миллионов долларов на ThirdHome. Некоторые домовладельцы также включают в свои полисы страхования покрытие ущерба, нанесенного третьими лицами.

Личный опыт туристов

Американка Эми Фролих и ее жена Марла сдают на Airbnb свой дом с четырьмя спальнями в Айове с 2015 года. Однако в те недели, когда он не сдается в аренду, они открывают его для бесплатного обмена через HomeExchange – онлайн-сервис для путешествий, на который они наткнулись три года назад, позволяющий им использовать свое жилье для бесплатного проживания в другом месте.

„Мы только что жили по обмену в доме недалеко от Глазго в Шотландии. Эта замечательная пара, Клэр и Майкл, встретила нас у дверей с домашним хлебом, который она только что вытащила из духовки“, – рассказала Эми в интервью Bloomberg на следующий день после завершения своего пребывания.

По ее словам, хозяева не смогли освободить жилье в оговоренные даты, но предложили паре лофт с главной спальней и ванной комнатой. Взамен они смогут остаться в доме Фролих в будущем, когда захотят.

„Это гораздо больше, чем просто денежная стоимость. Мы уехали как друзья на всю жизнь“, – добавила Эми.

Тем не менее, обмен домами может оказаться непростым – поиск жилья для обмена в выбранном месте может занять много времени, а доступность далеко не гарантирована.

„Наверное, я потратила три часа, просто отправляя запросы“, – рассказала Марла Фрелих о своих поисках жилья в Шотландии.