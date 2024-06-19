Запущенный архитектурный памятник станет многоквартирным домом стоимостью 3,5 млн евро
OÜ Luikmulk инвестирует более 1,3 миллиона евро в реконструкцию памятника архитектуры начала прошлого века – расположенную в центре Вильянди Villa Doll. Проект также финансирует Bigbank, предоставивший кредит на развитие в размере 2,2 миллиона евро.
„Это здание давно привлекло мое внимание. Дом с такой интересной историей и необычной архитектурой просто разваливался рядом с главной улицей города. Было грустно это видеть. В какой-то момент мы решили, что приведём его в порядок“, — прокомментировал проект член правления OÜ Luikmulk Харди-Сандер Луйк и добавил, что, хотя значительная часть первоначальной отделки, к сожалению, уничтожена временем, довольно много ценных деталей интерьера все же сохранилось, например, изразцовые печи в стиле модерн, настенные росписи, потолочные карнизы, богато украшенные проёмы, керамическая напольная плитка, фрагменты лестничных перил и т. п. Большинство предприятий, занимающихся развитием недвижимости, избегают зданий, находящихся под охраной как памятники старины, но Luikmulk, по словам Харди-Сандера Лука, не из их числа. „У нас уже есть опыт реконструкции объектов, находящихся в зоне охраны памятников старины, где действуют всевозможные ограничения, поэтому мы и осмелились взяться за проект Villa Doll“, – сказал Луйк.
Строительные работы на Villa Doll, названной в честь балтийско-немецкого пастора и педагога, начались в конце прошлого года. Реконструкция ансамбля, состоящего из главного здания и находящегося во дворе флигеля, завершится весной 2025 года. Здесь будет 20 квартир, площадь самой маленькой квартиры 22,7 м², а самой большой — 100,6 м².
По словам Аймара Роосалу, руководителя подразделения корпоративного банкинга Bigbank, это уникальный проект, который вызывает восхищение. „То, что некогда величественному историческому зданию, внесённому в регистр памятников культуры, будет дана вторая жизнь – это очень хорошая новость как для будущих жильцов дома, так и для всего города Вильянди. Мы должны быть благодарны отважному предпринимателю, чья инвестиционная смелость помогает сохранить часть нашей общей драгоценной истории“, – сказал Роосалу.
По словам Карин Лапп, представителя Lahe Kinnisvara, предприятия, которое выступает посредником при продаже квартир, проект Villa Doll предназначен для тех, кто хочет наслаждаться очарованием исторического здания и современным комфортом. Квартиры подходят как в качестве жилья, так и в качестве инвестиций, поскольку в условиях спада на рынке недвижимости этот вид недвижимости не теряет своей ценности. „Я особенно рада тому, что застройщиком является местное предприятие с хорошей, достойной доверия историей, и покупатели могут быть уверены в качестве“, – сказала Лапп. Ещё более привлекательным делает этот проект, то, что одновременно ведется застройка нескольких объектов, в результате чего создаётся единая жилая среда с огороженной забором собственной дворовой территорией. Представитель Lahe Kinnisvara сказала также, что это действительно уникальный проект развития недвижимости, и поддержка финансового учреждения в маленьком городе очень важна. „Реконструкция здания-памятника высшей категории в зоне охраны памятников старины требует времени и денег, но я абсолютно уверена, что покупатели сумеют оценить проделанную работу. Демонстрационная квартира будет готова уже в начале июля, и мы приглашаем всех желающих с ней ознакомиться“, — добавила Лапп.
В 1908 году на улице Якобсони началось строительство виллы для сына преподобного Вестрена-Долла, служившего в Москве, и зимой 1909/1910 года Villa Doll была уже полностью готова. Точных сведений об архитекторе Villa Doll нет, но упоминание о ней есть в записках Карла Бурмана, значимой фигуры в отечественной архитектуре, где говорится о доме А. О. Вестрен-Долла в Вильянди. Однако искусствовед, историк архитектуры Лео Генс считает более вероятным, что проект был разработан каким-либо бюро, в котором архитектор работал в этот период.
Характерная для эпохи вилла была спроектирована в соответствии с тенденциями модного тогда стиля модерн, основной упор сделан на плавные обтекаемые линии. Центральную часть западного фасада подчеркивает увенчанный барочным куполом эркер шириной в комнату, к которому пристроен выступающий балкон, поддерживаемый двумя стилизованными тяжелыми колоннами и угловыми пилонами. Фасады украшены узкими, удлиненными, по-разному сгруппированными окнами разной формы. Сводчатый навес главного входа поддерживается угловой колонной со стилизованной ионической капителью – мотив, который в архитектуре Вильянди того времени можно встретить и в других местах