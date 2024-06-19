Запущенный архитектурный памятник станет многоквартирным домом стоимостью 3,5 млн евро

„Это здание давно привлекло мое внимание. Дом с такой интересной историей и необычной архитектурой просто разваливался рядом с главной улицей города. Было грустно это видеть. В какой-то момент мы решили, что приведём его в порядок“, — прокомментировал проект член правления OÜ Luikmulk Харди-Сандер Луйк и добавил, что, хотя значительная часть первоначальной отделки, к сожалению, уничтожена временем, довольно много ценных деталей интерьера все же сохранилось, например, изразцовые печи в стиле модерн, настенные росписи, потолочные карнизы, богато украшенные проёмы, керамическая напольная плитка, фрагменты лестничных перил и т. п. Большинство предприятий, занимающихся развитием недвижимости, избегают зданий, находящихся под охраной как памятники старины, но Luikmulk, по словам Харди-Сандера Лука, не из их числа. „У нас уже есть опыт реконструкции объектов, находящихся в зоне охраны памятников старины, где действуют всевозможные ограничения, поэтому мы и осмелились взяться за проект Villa Doll“, – сказал Луйк.

Строительные работы на Villa Doll, названной в честь балтийско-немецкого пастора и педагога, начались в конце прошлого года. Реконструкция ансамбля, состоящего из главного здания и находящегося во дворе флигеля, завершится весной 2025 года. Здесь будет 20 квартир, площадь самой маленькой квартиры 22,7 м², а самой большой — 100,6 м².

По словам Аймара Роосалу, руководителя подразделения корпоративного банкинга Bigbank, это уникальный проект, который вызывает восхищение. „То, что некогда величественному историческому зданию, внесённому в регистр памятников культуры, будет дана вторая жизнь – это очень хорошая новость как для будущих жильцов дома, так и для всего города Вильянди. Мы должны быть благодарны отважному предпринимателю, чья инвестиционная смелость помогает сохранить часть нашей общей драгоценной истории“, – сказал Роосалу.