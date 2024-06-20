Эстонский рынок недвижимости движется ко дну

О первых признаках восстановления финского рынка недвижимости сигнализирует более оптимистичное отношение аналитиков к компаниям данного сектора. По их оценке, дно на рынке недвижимости уже достигнуто, и в следующем году объем строительного рынка начнет расти.

Котирующаяся на Хельсинкской бирже YIT также ведет деятельность в Таллинне, однако здесь признаков оживления пока не видно. Девелопер недвижимости Merko, котирующийся на Таллиннской бирже, в начале этого года заявил, что результаты за следующие два года будут слабее обычного.

По оценке аналитика Тыну Тоомпарка, эстонский рынок недвижимости все еще движется ко дну. Ожидается, что вскоре оно будет достигнуто, и тогда количество сделок медленно начнет расти. По его словам, Финляндия и Швеция уже пережили свои самые темные времена. Восстановление эстонского рынка же во многом зависит от состояния экономики во второй половине года.