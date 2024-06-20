Нотариусы: пожилых людей чаще всего используют их собственные родственники

На следующий день эта дама позвонила нотариусу и объяснила, что все же хочет подарить дочери свою квартиру. „Когда нотариус пояснил, что, став собственником, дочь может продать квартиру без согласия матери, дама передумала. Однако чуть позже она вновь перезвонила и сказала, что все же хочет отдать квартиру дочери, пояснив, что не хочет составлять завещание, поскольку тогда дочь не будет оплачивать счета за квартиру. Во время разговора с пожилой дамой на заднем плане было слышно, как дочь давала ей указания, что именно говорить нотариусу. В таких ситуациях нотариус может отказаться от заверения, поскольку воля участника сделки не ясна, но, если через какое-то время стороны обратятся к другому нотариусу и при этом родственники дадут пожилому человеку более точные указания, он сможет убедительно выразить нотариусу свое желание“, - добавила Саар-Йохансон.

Еще один красноречивый пример того, как член семьи может пытаться воспользоваться пожилым человеком, касается доверенностей и договоров дарения: к нотариусу обратилась дочь одной старушки и сказала, что ей нужна доверенность на изготовление банковской карты и составление договора дарения недвижимости. „Нотариус позвонил самой пожилой даме для уточнения деталей, которая пояснила, что хочет сделать для дочери доверенность на получение банковских карт и денег в банке, а также на ведение дел с органами власти. Нотариус несколько раз переспрашивал, должна ли доверенность включать, например, право покупки, продажи или дарения недвижимости, но дама ответила отрицательно“, - рассказала Саар-Йохансон.

„Например, был случай, когда пожилой человек пришел составлять завещание и с ним было несколько родственников. Оставив посторонних ждать, нотариус поговорил со стариком и объяснил ему детали. Тот сказал, что все равно составит завещание, но, вероятно, встретится с нотариусом еще раз, – пояснила Саар-Йохансон. – Через час пожилой человек вернулся, на этот раз один, и сказал, что хочет отменить предыдущее завещание и теперь он составляет завещание, которое действительно хотел оставить. Первое нужно было сделать, чтобы успокоить родственников“.

По словам председателя Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон , наиболее распространенным объектом махинаций является недвижимость и часто имеют место попытки эксплуатации пожилых людей – особенно в связи с получением наследства и подарков, а также, например, установления ипотеки на недвижимость.

По словам Саар-Йохансон, в практике нотариусов немало ситуаций, когда получатель подарка назначает встречу для подписания договора дарения, люди приходят в бюро, оказывается, что на самом деле даритель не хочет ничего отдавать или составлять завещание: „Однажды был случай, когда нотариус попросил получателя подарка выйти из кабинета, после чего пожилая пара заявила, что если они не подарят квартиру дочери, то боятся, что дочь к ним больше не будет приходить. Желания дарить в действительности не было, и нотариус отказался заверить сделку“.

Впрочем, наследование, доверенности и договоры дарения – не единственные способы эксплуатации пожилых людей. Например, к нотариусу обратилась пожилая женщина с дочерью и внуком с целью оформления ипотеки на квартиру старушки для обеспечения обязательств предприятия дочери и внука. „Нотариус попросил членов семьи выйти из кабинета, после чего дама призналась, что отправилась к нотариусу не добровольно и что ее заставляли подписать договор с применением морального и физического насилия, – рассказал Саар-Йохансон. – Нотариус отказался заверять сделку и посоветовал даме обратиться в полицию. К сожалению, такие случаи встречаются в практике почти каждого нотариуса“.

Договор дарения должен быть максимально подробным

По мнению Саара-Йохансон, если кто-то хочет заключить договор дарения с близким человеком, условия договора необходимо заранее тщательно продумать, поскольку договор дарения подразумевает не только передачу имущества – он может означать также возложение на получателя обязательств, которые тот должен выполнить перед дарителем. „Например, родителю стоит как можно подробнее прописать все обязательства, которые берет на себя ребенок по договору дарения – от обязательств по содержанию вплоть до указания регулярности посещений“, - сказала Саар-Йохансон, добавив, что в случае нарушения условий договора даритель имеет право отказаться от договора дарения.

„При дарении недвижимого имущества, в котором проживает даритель – будь то квартира или дом – крайне важно оговорить в договоре право пожизненного проживания дарителя в квартире или доме, поскольку тогда получатель подарка не сможет выгнать своего родителя из дома“, - подчеркнула Саар-Йохансон. Заключение договора дарения не является гарантией того, что родственники выполнят свои обещания по уходу за стариком, если в договоре дарения это точно не прописано. „Ситуация может измениться, и после того, как сделка будет заключена, старик останется один со своими проблемами. Самое главное – быть честным в общении с нотариусом, поделиться своими сомнениями и опасениями, чтобы нотариус мог помочь человеку найти лучшее решение“, - добавила глава Нотариальной палаты.

„Как нотариусы, мы настоятельно рекомендуем не позволять близким оказывать на вас давление при совершении сделок – будь то дарение имущества, оформление на него ипотеки или составление завещания по совету члена семьи или родственника, – подчеркнула Саар-Йохансон. – Самое лучшее как для самого человека, так и для его близких – своевременно, еще находясь в среднем возрасте, составить нотариальное завещание. Благодаря этому человек может определить, что произойдет с его имуществом после его смерти. Это также предотвращает конфликты между наследниками, поскольку завещание является последней волей человека“.