25.06.2024, 12:09
Мечтаете о домике на берегу Средиземного моря? Вот сколько стоит купить дом на легендарном итальянском „каблуке сапога“
ФОТО: DELFI / MODESTA MEŠKĖ
Хотите купить дом в Южной Европе, где много солнца, моря, хорошей еды – средиземноморской кухни – и беззаботного образа жизни? Люди часто думают о втором доме для отдыха там, где тепло. Многие жители стран Балтии выбирают Испанию, любимый Тенерифе, другие – Болгарию, Кипр, Грецию, третьи думают об Италии, пишет Delfi Dom&Sad.
Литовский Delfi Būstas решил выяснить, что и за сколько можно купить на культовом „каблуке сапога“ Южной Италии, на полуострове Саленто, в регионе Апулия. Здесь полно предложений от агентств недвижимости. И неудивительно – идиллические виды встречаются практически на каждом шагу. Но есть вещи, которые стоит учитывать, прежде чем принять это довольно важное жизненное решение.
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