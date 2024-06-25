Мечтаете о домике на берегу Средиземного моря? Вот сколько стоит купить дом на легендарном итальянском „каблуке сапога“

Литовский Delfi Būstas решил выяснить, что и за сколько можно купить на культовом „каблуке сапога“ Южной Италии, на полуострове Саленто, в регионе Апулия. Здесь полно предложений от агентств недвижимости. И неудивительно – идиллические виды встречаются практически на каждом шагу. Но есть вещи, которые стоит учитывать, прежде чем принять это довольно важное жизненное решение.