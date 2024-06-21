ЭКСПЕРТ | C наступлением теплой погоды исчезли и сказки о переезде на юг

„Тяжелые времена требуют красивых историй. Так же как Пеппи Длинный чулок мечтала о том, чтобы отправиться на остров Веселию, так и средний эстонец мечтает о теплой погоде, новых веселых друзьях и голубом море, в которое можно нырнуть прямо с собственной террасы. Кто-то действительно когда-то куда-то поехал, преувеличивая свою личную историю, поскольку пожелал продать кому-нибудь половину своего участка, и так эти легенды и родились“, – объяснил Сооман.

„На самом деле дела обстоят достаточно серьезно. Наши участники рынка, при посредничестве печати и не испытывая каких-либо угрызений совести, пускают людям пыль в глаза, и это продолжается уже многие годы. То просто на совершенно пустом месте возникает проект застройки, который должен затмить все остальные, после чего люди начинают якобы массово скупать дачи, хотя данные о сделках этого не подтверждают, то теперь наступил черед новой волны на тему переезда в теплые страны. Это же замечательно, если люди с доходом высшего класса могут приобрести дачу в Таиланде, Испании или хоть на Южном полюсе, однако речь может и будет идти только о привилегии отдельных людей. Реальность же такова, что люди летят дешевым рейсом в Барселону, встречаются там с одним-двумя эстонцами, вздыхают, захмелев от вина, о том, как они вот-вот также переедут туда, и затем через неделю улетают обратно домой тем же дешевым рейсом, чтобы начать копить деньги на новую поездку“, – обрисовал ситуацию Сооман.