На примере горевшего дома в Ласнамяэ: эксперт по страхованию рассказывает о важных уроках

„При необходимости квартирное товарищество может проконсультироваться со специалистами, чтобы правильно оценить стоимость восстановления разных частей долевой собственности многоквартирного дома. Как правило, страховщик обращает внимание, когда указанная в заявлении на страхование стоимость восстановительных работы не соответствует, по мнению страховщика, действительности и существует риск, что объект окажется со страхованием, не покрывающим все риски“, - разъясняет специалист по страхованию ответственности и оценке разных рисков BTA.

„Важно, чтобы страховщику была предоставлена как можно более адекватная информация о состоянии многоквартирного дома. Это означает, что представитель квартирного товарищества должен быть уверен, что предоставленные данные соответствуют действительности и что заявленная в страховом предложении сумма компенсации страхования имущества соответствует реальной стоимости восстановительно-ремонтных работ в данном здании“, - подчеркивает Мае-Велло.

В качестве примера можно привести ставший известный страховой случай из Таллинна, когда после пожара в многоквартирном доме процесс оспаривания о выплатах компенсаций затянулся более чем за два года, пока шли судебные тяжбы между собственниками квартир и страховыми компаниями. При этом основанием спора стало именно страхование квартирного товарищества, что вылилось в судебное разбирательство между товариществом и страховщиком. Такое может произойти, когда квартирное товарищество не застраховано или же выбранная страховая сумма не соответствует фактической стоимости восстановительных работ или объему долевой собственности данного дома.

По словам Мае-Велло, именно страхование квартирного товарищества (страхование многоквартирного дома) распространяется на долевую собственность владельцев квартир, которая включает в себя такие части здания, как крыша, фундамент, несущие стены, подъезды, лифты и общие техносистемы (электричество, водоснабжение, отопление и др.). Кроме того, также можно застраховать заборы, ворота, детские площадки и другие объекты, расположенные на территории участка данного товарищества.

„Один плюс один не равно двум, когда речь идет о страховании многоквартирного дома. Даже если все квартиры застрахованы жилищным страхованием, то в половине многоквартирных домов Эстонии не застрахованы все те общие части здания, которые не относятся к конкретной квартире“, - поясняет специалист по страхованию ответственности и оценке разных рисков BTA Герли Мае-Велло .

Для квартирных товариществ наиболее частые страховые случаи, которые возникают из-за нанесенного водой ущерба. „Утечки водопровода или поломки системы отопления — все это довольно распространенные проблемы, которые наносят значительный ущерб как долевой собственности дома, так и внутренней отделке квартир“, — описывает Мае-Велло, и добавляет, что помимо ущерба от протечек воды, также распространены страховые кейсы по причине ураганов или из-за случаев вандализма. „Но как в финансовом, так и в эмоциональном плане наибольший ущерб приносит пожар“, - отмечает она.

Страхование дает владельцам квартир душевное спокойствие, поскольку в случае возникновения крупного ущерба они не столкнутся с финансовыми трудностями. Например, если долевая собственность дома повреждена в результате пожара, то страховка покроет расходы на ремонт и восстановление, а в противном случае все эти затраты пришлось бы нести совместно всем владельцам. „Страхование квартирного товарищества – это не только защита от непредвиденных происшествий, но также и гарантия финансовой безопасности и спокойствия владельцев квартир застрахованного дома“, – подтверждает Мае-Велло.

При этом стоит отметить, что возраст и состояние здания играют большую роль в определении условий и стоимости договора страхования. „Страховые компании могут даже отказать в страховании очень старых и полностью неотремонтированных многоквартирных домов, если внутренние технические системы здания находятся в плохом состоянии“, - говорит Мае-Велло. „Именно поэтому важно, чтобы квартирное товарищество поддерживало надлежащее обслуживание своего дома и предоставляло бы страховщику точную информацию о состоянии здания“.

Ограничения и исключения договоров страхования