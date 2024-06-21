На примере горевшего дома в Ласнамяэ: эксперт по страхованию рассказывает о важных уроках
В Эстонии около 11 000 квартирных товариществ, которые управляют незастрахованными многоквартирными домами – эти данные демонстрирует статистика, говорящая, что из более чем 23 000 квартирных товариществ Эстонии, почти половина товариществ не имеют страхования.
„Один плюс один не равно двум, когда речь идет о страховании многоквартирного дома. Даже если все квартиры застрахованы жилищным страхованием, то в половине многоквартирных домов Эстонии не застрахованы все те общие части здания, которые не относятся к конкретной квартире“, - поясняет специалист по страхованию ответственности и оценке разных рисков BTA Герли Мае-Велло.
По словам Мае-Велло, именно страхование квартирного товарищества (страхование многоквартирного дома) распространяется на долевую собственность владельцев квартир, которая включает в себя такие части здания, как крыша, фундамент, несущие стены, подъезды, лифты и общие техносистемы (электричество, водоснабжение, отопление и др.). Кроме того, также можно застраховать заборы, ворота, детские площадки и другие объекты, расположенные на территории участка данного товарищества.
В качестве примера можно привести ставший известный страховой случай из Таллинна, когда после пожара в многоквартирном доме процесс оспаривания о выплатах компенсаций затянулся более чем за два года, пока шли судебные тяжбы между собственниками квартир и страховыми компаниями. При этом основанием спора стало именно страхование квартирного товарищества, что вылилось в судебное разбирательство между товариществом и страховщиком. Такое может произойти, когда квартирное товарищество не застраховано или же выбранная страховая сумма не соответствует фактической стоимости восстановительных работ или объему долевой собственности данного дома.
„Важно, чтобы страховщику была предоставлена как можно более адекватная информация о состоянии многоквартирного дома. Это означает, что представитель квартирного товарищества должен быть уверен, что предоставленные данные соответствуют действительности и что заявленная в страховом предложении сумма компенсации страхования имущества соответствует реальной стоимости восстановительно-ремонтных работ в данном здании“, - подчеркивает Мае-Велло.
„При необходимости квартирное товарищество может проконсультироваться со специалистами, чтобы правильно оценить стоимость восстановления разных частей долевой собственности многоквартирного дома. Как правило, страховщик обращает внимание, когда указанная в заявлении на страхование стоимость восстановительных работы не соответствует, по мнению страховщика, действительности и существует риск, что объект окажется со страхованием, не покрывающим все риски“, - разъясняет специалист по страхованию ответственности и оценке разных рисков BTA.
Для квартирных товариществ наиболее частые страховые случаи, которые возникают из-за нанесенного водой ущерба. „Утечки водопровода или поломки системы отопления — все это довольно распространенные проблемы, которые наносят значительный ущерб как долевой собственности дома, так и внутренней отделке квартир“, — описывает Мае-Велло, и добавляет, что помимо ущерба от протечек воды, также распространены страховые кейсы по причине ураганов или из-за случаев вандализма. „Но как в финансовом, так и в эмоциональном плане наибольший ущерб приносит пожар“, - отмечает она.
Страхование дает владельцам квартир душевное спокойствие, поскольку в случае возникновения крупного ущерба они не столкнутся с финансовыми трудностями. Например, если долевая собственность дома повреждена в результате пожара, то страховка покроет расходы на ремонт и восстановление, а в противном случае все эти затраты пришлось бы нести совместно всем владельцам. „Страхование квартирного товарищества – это не только защита от непредвиденных происшествий, но также и гарантия финансовой безопасности и спокойствия владельцев квартир застрахованного дома“, – подтверждает Мае-Велло.
При этом стоит отметить, что возраст и состояние здания играют большую роль в определении условий и стоимости договора страхования. „Страховые компании могут даже отказать в страховании очень старых и полностью неотремонтированных многоквартирных домов, если внутренние технические системы здания находятся в плохом состоянии“, - говорит Мае-Велло. „Именно поэтому важно, чтобы квартирное товарищество поддерживало надлежащее обслуживание своего дома и предоставляло бы страховщику точную информацию о состоянии здания“.
Ограничения и исключения договоров страхования
Договоры страхования товарищества имеют определенные ограничения и исключения, которые необходимо учитывать. Например, обычно покрывается только первый случай ущерба, причиненный водой, которая проникла в здание через крышу или конструкции дома. „Если же вода повторно попадет в здание из того же места, то страховщик больше не станет компенсировать ущерб, поскольку нельзя сказать, что это неожиданное происшествие“, - поясняет Мае-Велло и уточняет, что каждая причина возникшего ущерба должна быть немедленно устранена и было бы благоразумно осмотреть всю крышу или вентиляционные шахты здания, а не только то конкретное место, куда попала вода, чтобы предотвратить возникновение такого же ущерба, но уже в другой части здания.
Компенсация стоимости ремонтно-восстановительных работ для устранения нанесенного ущерба часто ограничивается и определенными рисками – например, нарушение электроснабжения или затопление региона – в таких случаях страховые выплаты, согласно договору, имеют определенный лимит.
При этом страхование ответственности квартирного товарищества покрывает и тот ущерб, который был причинен третьим лицам – например, если человек упадет на скользкой дороге перед домом и получит травму или если на припаркованный возле здания автомобиль упадет сосулька. „Это особенно важно, поскольку квартирное товарищество также несет ответственность за безопасность на прилегающих территориях возле дома“, — добавляет Мае-Велло.
Квартирные товарищества также могут сами предпринять некоторые действия, чтобы снизить риски и облегчить получение страхового покрытия. „Важно обеспечить надежность и безопасность здания, регулярно выполняя необходимые работы по техническому обслуживанию и соблюдая действующие требования к строительным и ремонтным работам“, — подчеркивает Мае-Велло. Кроме того, собственники квартир должны бережно относиться к своему многоквартирному дому и немедленно сообщать правлению квартирного товарищества, если замечают какие-то повреждения или другие признаки возможного ущерба.
Прежде чем заключить договор страхования, квартирное товарищество должно внимательно ознакомиться с условиями договора и убедиться, что страховые суммы, указанные в страховом предложении, покрывают реальную стоимость восстановительных работ для данного здания. „Страховщик может запросить дополнительные документы и фотографии состояния здания, чтобы сделать соответствующее предложение по страхованию“, — объясняет Мае-Велло.
Если все же что-то случилось
В случае причинения ущерба квартирное товарищество должно как можно скорее уведомить страховщика и представить все необходимые документы о причинах и обстоятельствах нанесенного ущерба. „Длительность рассмотрения кейса зависит от сложности и масштаба данного случая, но страховщик со своей стороны сделает все возможное, чтобы компенсация ущерба была бы выплачена как можно скорее“, — добавляет Мае-Велло.
Страхование квартирного товарищества – это важная инвестиция, обеспечивающая защиту общего имущества собственников квартир от непредвиденных и неожиданных происшествий. Страховка помогает избежать крупных финансовых потерь и гарантирует, что восстановление здания можно организовать так, чтобы собственники квартир не платили крупные суммы из собственного кармана. Поэтому разумно рассмотреть возможность как страхования имущества, так и страхования ответственности, чтобы обеспечить наилучшую защиту для своего дома.