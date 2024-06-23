Символ времени, или Кто готов отдать 10 000 евро за квадратный метр недвижимости?

„Независимо от того, составляет ли конечная цена более миллиона евро, - сейчас на рынке 31 объект, - или 10 000 евро за квадратный метр, - сейчас на рынке десять таких квартир, - целевая группа одна и та же: состоятельные люди, которые обычно покупают недвижимость за полную цену. Однако очень богатые люди, за исключением тех, кто получил деньги в наследство, стали состоятельными постепенно, и сейчас свои свободные средства на ветер не бросают. Чем богаче люди, тем быстрее они урезают свои нужды в трудные времена, и максимальная цена этого года в 9 845 евро за квадратный метр - тому подтверждение“, - утверждает Синиметс.