Символ времени, или Кто готов отдать 10 000 евро за квадратный метр недвижимости?
На рынке недвижимости в Таллинне предлагается в общей сложности 10 квартир, цена за квадратный метр которых составляет не менее 10 000 евро. Однако официальная статистика не впечатляет: в этом году по такой цене не было куплено ни одной квартиры, пишет Ärileht.
Старший маклер компании Pindi Kinnisvara Марге Синиметс говорит, что такие дорогие квартиры не покупают в кредит.
„Независимо от того, составляет ли конечная цена более миллиона евро, - сейчас на рынке 31 объект, - или 10 000 евро за квадратный метр, - сейчас на рынке десять таких квартир, - целевая группа одна и та же: состоятельные люди, которые обычно покупают недвижимость за полную цену. Однако очень богатые люди, за исключением тех, кто получил деньги в наследство, стали состоятельными постепенно, и сейчас свои свободные средства на ветер не бросают. Чем богаче люди, тем быстрее они урезают свои нужды в трудные времена, и максимальная цена этого года в 9 845 евро за квадратный метр - тому подтверждение“, - утверждает Синиметс.
Она добавляет, что, в отличие от более дешевых квартир, для дорогих объектов скидки не работают. „Если стоимость квартиры в 1,3 миллиона евро будет снижена на десять процентов, она все равно будет стоить 1,17 миллиона евро, что не сильно изменит общую картину и не привлечет покупателей. Продавцам просто нужно набраться терпения и дождаться момента, когда состоятельные люди снова станут смелее“, - добавляет Синиметс.
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