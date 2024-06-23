Убыток от аренды в 1700 евро всего за пару месяцев: что делать с арендатором-тусовщиком?

Глава юридического отдела Rendin Лия Сихт объясняет, что делать с арендатором-тусовщиком и как максимально быстро расторгнуть договор аренды с таким арендатором.

Первая вечеринка состоялась сразу после передачи квартиры

Арендодатель Тармо* (имя изменено) решил сдать свою однокомнатную квартиру в аренду через Rendin. Вскоре он заключил договор аренды с молодым человеком, который прошел автоматическую проверку и при показе квартиры произвел на Тармо очень хорошее впечатление.

Когда Тармо встретился с арендатором для передачи ключей, он заметил у дома группу молодых людей. Тармо спросил у нового жильца, не его ли это друзья, и получил утвердительный ответ. Передав квартиру жильцу, Тармо связался с владельцем соседней квартиры, чтобы оповестить о новом соседе, но тот уже заметил нового арендатора и его друзей. Он сообщил Тармо, что молодежь бегает по всему дому, а в арендованной квартире распивают алкоголь.

Уже на следующее утро Тармо предложил новому арендатору расторгнуть договор, чтобы его квартира не превратилась в место для гулянок. Тармо обязался вернуть арендатору предоплату за текущий месяц, и арендатор согласился немедленно расторгнуть договор.

Стороны должны были встретиться по окончанию рабочего дня для передачи ключей, но в итоге арендатор передумал и перестал отвечать на звонки. Связаться и договориться с ним было невозможно. Когда Тармо решил все-таки расторгнуть договор, к нему начали поступать первые жалобы от соседей.

Полиция не смогла повлиять на гуляк

Вскоре Тармо стал получать постоянные жалобы от соседей на шумные вечеринки, для разгона которых жильцам дома приходилось неоднократно вызывать полицию. Под руководством команды юристов Rendin Тармо направил арендатору письменное предупреждение о факте нарушения покоя жильцов дома, а также сделал соответствующее заявление в полицию.