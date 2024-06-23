Убыток от аренды в 1700 евро всего за пару месяцев: что делать с арендатором-тусовщиком?
Жилец, который устраивает вечеринки в съемной квартире и не дает покоя соседям – это страшный сон любого арендодателя. К сожалению для Тармо*, этот сон стал реальностью. Всего за пару месяцев его новый арендатор причинил ему ущерба на 1700 евро.
Глава юридического отдела Rendin Лия Сихт объясняет, что делать с арендатором-тусовщиком и как максимально быстро расторгнуть договор аренды с таким арендатором.
Первая вечеринка состоялась сразу после передачи квартиры
Арендодатель Тармо* (имя изменено) решил сдать свою однокомнатную квартиру в аренду через Rendin. Вскоре он заключил договор аренды с молодым человеком, который прошел автоматическую проверку и при показе квартиры произвел на Тармо очень хорошее впечатление.
Когда Тармо встретился с арендатором для передачи ключей, он заметил у дома группу молодых людей. Тармо спросил у нового жильца, не его ли это друзья, и получил утвердительный ответ. Передав квартиру жильцу, Тармо связался с владельцем соседней квартиры, чтобы оповестить о новом соседе, но тот уже заметил нового арендатора и его друзей. Он сообщил Тармо, что молодежь бегает по всему дому, а в арендованной квартире распивают алкоголь.
Уже на следующее утро Тармо предложил новому арендатору расторгнуть договор, чтобы его квартира не превратилась в место для гулянок. Тармо обязался вернуть арендатору предоплату за текущий месяц, и арендатор согласился немедленно расторгнуть договор.
Стороны должны были встретиться по окончанию рабочего дня для передачи ключей, но в итоге арендатор передумал и перестал отвечать на звонки. Связаться и договориться с ним было невозможно. Когда Тармо решил все-таки расторгнуть договор, к нему начали поступать первые жалобы от соседей.
Полиция не смогла повлиять на гуляк
Вскоре Тармо стал получать постоянные жалобы от соседей на шумные вечеринки, для разгона которых жильцам дома приходилось неоднократно вызывать полицию. Под руководством команды юристов Rendin Тармо направил арендатору письменное предупреждение о факте нарушения покоя жильцов дома, а также сделал соответствующее заявление в полицию.
„Согласно Обязательственно-правовому закону, от договора аренды можно отказаться, если несмотря на предупреждения, арендатор продолжает нарушать покой жильцов дома. Поэтому мы посоветовали арендодателю собрать письменные заявления от соседей и попросить их зафиксировать нарушения арендатора, вызвав полицию. Если сделать это невозможно, то нарушения можно также зафиксировать фото- или видеоматериалами“, — объясняет Лия Сихт, руководитель юридического отдела Rendin.
Несмотря на письменное предупреждение и вызовы полиции, вечеринки в съемной квартире не прекратились, и Тармо начал расторжение договора аренды на платформе Rendin. Однако арендатор не отреагировал на запрос о расторжении договора, заблокировал номер арендодателя и игнорировал его предложения относительно даты и времени передачи квартиры.
„Поскольку с арендатором не удалось договориться о времени передачи квартиры, мы посоветовали арендодателю зафиксировать дату и время перенятия квартиры в электронном письме. В день возврата квартиры выяснилось, что арендатор покинул помещения, и собственник получил ключи от третьего лица“, - говорит Лия Сихт.
Общая сумма убытков от аренды составила более 1700 евро
Когда Тармо вошел в квартиру, его ожидала печальная картина. Стены недавно отремонтированной квартиры были испачканы и повсюду лежал пепел от сигарет. Диван был прожжен, телевизор украшала дыра от кулака, а из стены выломаны навесной шкаф, полки, розетки и один из подоконников.
В соответствии с инструкциями, полученными от Rendin, Тармо зафиксировал каждый факт порчи имущества, чтобы оценить размер ущерба и определить сумму, подлежащую взысканию. Помимо замены сломанной мебели и уборки, необходимо было также провести основательную чистку стен, потолка и мойку окон в квартире.
После составления необходимой доказательной базы выяснилось, что общая сумма имущественного ущерба и долгов составила более 1700 евро. „Арендодатель направил арендатору требование о возмещении ущерба и потребовал погасить задолженность, но молодой человек не ответил. Поскольку арендатор не удовлетворил претензию в оговоренный срок, Rendin возместил арендодателю весь ущерб и возбудил регрессное производство в отношении арендатора“, — поясняет Сихт.
„Благодаря помощи команды юристов Rendin ситуация разрешилась быстро и без финансовых потерь для арендодателя. Наши специалисты оказали Тармо помощь на каждом этапе: помогли составить необходимые документы и в кратчайшие сроки избавиться от проблемного арендатора юридически корректным способом“, — добавляет она.
Что делать с арендатором-тусовщиком?
Если жилец нарушает (ночной) покой соседей, в первую очередь следует связаться с лицом, сообщившим о нарушении, а также с другими жильцами дома, чтобы выяснить суть проблемы.
„Нарушением общественного порядка можно считать, например, шумные вечеринки, а также постоянные (ночные) скандалы в семье арендатора, неправомерное использование мест общего пользования или агрессивное поведение по отношению к другим жильцам дома“, — поясняет Сихт.
„Чтобы зафиксировать ситуацию, у жильцов дома следует взять письменные заявления (например, по электронной почте), попросить их вызвать полицию и, по возможности, снять конкретный случай нарушения на видео. Тогда будут иметься доказательства о нарушении общественного порядка. Полицию нужно вызывать именно в момент нарушения, а не потом, когда от этого уже не будет толку“, — советует эксперт.
Следующий шаг — это предъявить арендатору факт нарушения и объяснить ему, как такое поведение влияет на остальных жильцов дома. „После разговора с арендатором, советуем также отправить ему письменное предупреждение, в котором должны быть четко описаны нарушения со стороны арендатора. В предупреждении также должна содержаться информация о том, что если нарушение ночного покоя продолжится, арендодатель будет иметь основание для расторжения договора“, — поясняет Сихт.
Если, несмотря на письменное предупреждение, арендатор продолжает нарушать покой жильцов, вызывается полиция, и нарушение зафиксировано, арендатор может быть уведомлен о досрочном расторжении договора аренды. „В заявлении о расторжении договора аренды необходимо указать причину расторжения, дату освобождения помещения и порядок оспаривания отказа от договора“, — поясняет глава юридического отдела Rendin.