Эксперт по недвижимости: после безудержного веселья зачастую наступает похмелье

Однако сейчас ситуация совсем иная, потому что после безудержного веселья зачастую наступает похмелье. Со второго квартала 2022 года объемы строительства упали на целых 40%, и в первом квартале этого года спад усугубился. Хуже дела обстоят со строительством зданий, которое по сравнению с прошлым годом снизилось на 18%. Спрос на жилье и коммерческие помещения со стороны как частных лиц, так и и предприятий, утих. При этом объемы строительства объектов (дорог, мостов и других крупных объектов) держались в плюсе, хотя и во многом благодаря государственным закупкам. К примеру, проект Rail Baltic, единственный быстро растет вместе с налогами, хотя и становится все дороже, а государству не хватает денег. Что касается других проектов, то государство все чаще ищет возможности сокращения расходов, чтобы залатать дыру в бюджете.

С одной стороны, причины упадка в секторе строительства и недвижимости можно искать за морем, в Скандинавии. В разные годы в этот регион оказывалось строительных услуг на сумму около 270 миллионов евро, или 70-80% от общего экспорта строительных услуг. А продукции, используемой в строительстве, экспортировалось на сумму почти 3,8 миллиарда евро, что составляет 35% всего товарооборота в строительном секторе. Таким образом, отголоски шторма, бушующего с сфере недвижимости в Скандинавии, сказываются и на нас. С другой стороны, деятельность в этом секторе подавил рост цен, обусловленный войной и энергетическим кризисом, а также высокие процентные ставки. С 2021 года цены на строительство выросли на 36%, или в среднем почти на 10% в год, что превышает обычный годовой рост цен на строительство почти в 6 раз (прежний среднегодовой рост составлял порядка 1,7%). В то время как цены на строительные материалы выросли в общей сложности на 42%, затраты на рабочую силу увеличились на 25%. В последние месяцы цены на материалы начали незначительно снижаться, но общий уровень цен по-прежнему высок, и масштабного снижения в ближайшее время не предвидится.