25.06.2024, 14:23
Шестимесячный Euribor опустился еще больше
ФОТО: | Shutterstock
Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, 24 июня опустилась до 3,661%, пишет rus.err.ee.
Ниже этого уровня последний раз Euribor был 12 мая 2023 года - 3,638%.
На пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.
Подробнее читайте ЗДЕСЬ.