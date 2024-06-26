Эксперт по недвижимости: сейчас у покупателей есть возможность торговаться

Партнер по продажам Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман отметил, что, подобно маю, июнь обещает быть более спокойным месяцем. Если в апреле в городах, входящих в индекс Pindi, было заключено 1195 сделок с квартирами, то в мае их число составило 1154.